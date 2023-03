Obaly Toblerone přijdou kvůli výrobě na Slovensku o Matterhorn

Z obalů čokolády Toblerone brzy zmizí obrázek ikonické alpské hory Matterhorn, protože americký výrobce Mondelez brzy přesune část produkce na Slovensko a švýcarské zákony v takovém případě neumožňují využívat v marketingu národní symboly alpské země. Informoval o tom list Aargauer Zeitung.

Společnost Mondelez minulý rok oznámila, že se chystá část výroby Toblerone v roce 2023 přesunout do Bratislavy. Matterhorn na známém logu čokoládové tyčinky s kousky mandlí a medem proto bude nahrazen obecnějším znázorněním alpského vrcholu.

"Nový design obalů představuje modernizované a zjednodušené horské logo, které je v souladu s geometrickou a trojúhelníkovou estetikou," řekl mluvčí společnosti Mondelez listu Aargauer Zeitung. Na obalech Toblerone bude nyní uvedeno "založeno ve Švýcarsku", nikoli "ze Švýcarska".

Zákon o "švýcarskosti", který byl přijat v roce 2017, stanovuje kritéria pro používání švýcarských národních symbolů, včetně švýcarského kříže, u potravin, průmyslových výrobků i služeb. K tomu, aby se mohlo na potravinách uvádět "vyrobeno ve Švýcarsku", musí 80 procent ingrediencí pocházet ze Švýcarska, stejně jako většina výroby. U mléčných produktů a výrobků na bázi mléka to ovšem musí být 100 procent. Na některé ingredience, které nelze pěstovat ve Švýcarsku, jako například kakao, se vztahuje výjimka.

Dražší artikl

Studie ukázaly, že se některé výrobky s označením "vyrobeno ve Švýcarsku" prodávají o 20 procent dráž než srovnatelné zboží jiného původu, přičemž u luxusního zboží se prodejní cena zvyšuje až o 50 procent, napsal list The Guardian.

Čokoláda Toblerone se ve švýcarském hlavním městě Bernu, jehož symbolem je medvěd, který je ukryt v obrázku Matterhornu na obalu tyčinky, vyrábí od roku 1908. Název pochoutky vznikl spojením příjmení vynálezce tyčinky Theodora Toblera a slova torrone, označujícího nugátovou cukrovinku s praženými mandlemi, která se v jihozápadní Evropě konzumuje zejména o Vánocích.

Matterhorn se nachází na hranici mezi Švýcarskem a Itálií v pohoří Walliských Alp a se svou výškou 4478 metrů nad mořem je sedmým nejvyšším vrcholem Alp. Ční se nad švýcarským Zermattem a italským městem Breuil-Cervinia. Jméno Matterhorn pochází z německého matte (horská louka) a horn (roh). Kromě německého jména Matterhorn má hora i svůj italský název Monte Cervino a kvůli blízkosti Francie i název francouzský - Mont Cervin či Le Cervin.

