Pražské reklamní zakázky mohou skončit u firmy s pochybným pozadím

Radní Adam Zábranský se snaží o schválení materiálu, který vytyčí pravidla pro reklamní a plakátovací plochy na území pražské památkové rezervace. Jím navrhovaný scénář nicméně splňuje pouze jedna firma na trhu – MF reklama Praha, kterou vlastní bývalý spolupracovník StB i ruské KGB Boris Monoszon, píše server iDnes.

Návrh má povolovat reklamu na sloupech a panelech o ploše zhruba 6 metrů čtverečních (m2), což ale odporuje platným pravidlům. Podle pražských stavebních předpisů lze totiž v centru města umisťovat pouze reklamy o velikosti do 4 m2.

Podle nových pravidel navrhovaných radním Adamem Zábranským má být v centru města umisťována reklama na dvou typech nosičů – sloupech a panelech, které však rozměrově a konstrukčně odpovídají pouze nosičům reklamní firmy MF reklama Praha. To potvrzují i nákresy povolených reklamních ploch v návrhu nových pravidel.

Firma MF reklama Praha minimálně od roku 2018 hospodaří se ztrátou. V poslední výroční zprávě za rok 2022 zveřejněné ve sbírce listin uvádí ztrátu ve výši 109 tisíc korun. Majitelem firmy MF reklama Praha, která podle iDnes jako jediná na trhu splňuje kritéria pro rozměry reklamních nosičů podle nově navrhovaných pravidel, je Boris Monoszon. Podle dřívějších informací ČT24 získala Borise Monoszona v roce 1981 jako svoji spojku StB, rovněž i ruská tajná služba.

Pražské stavební předpisy v oblasti venkovní reklamy stanovují, jaké stavby a zařízení pro reklamu mohou být v metropoli umisťovány. Podle nich smí být v památkových rezervacích a památkových zónách umisťována reklama s plochou maximálně 4 m2.

Podle návrhu dokumentu provozují plakátovací plochy v centru metropole firmy JCDecaux, BigBoard a MF reklama Praha, z celkem 151 nosičů tvoří 36 plakátovací panely a 115 sloupy. V případě schválení pravidel bude na nosičích povolena jen maloformátová reklama maximálně ve velikosti A0 (841 mm × 1 189 mm), bude zakázáno podsvícení a hodnotit se bude i umístění. Nosiče budou muset být povoleny stavebním úřadem jako zařízení pro reklamu a budou se muset vejít do specifických rozměrů.

Pokud se podle zjištění iDnes potvrdí, že by byla pravidla opravdu připravena na míru firmě MF reklama Praha, kauza by mohla mít i právní dohru kvůli narušení hospodářské soutěže. Materiál má jít na Radu města a posléze do rukou zastupitelů.

