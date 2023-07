Orbánovo Maďarsko je magnetem pro Čínu. Investice chystají další dva výrobci autobaterií

Další dva velcí čínští výrobci baterií pro elektromobily brzy oznámí investice v Maďarsku. Řekl to maďarský ministr zahraničí a obchodu Péter Szijjártó. Velcí čínští výrobci baterií přicházejí do Maďarska kvůli přítomnosti německých automobilek, uvedla agentura MTI.

Například Mercedes už přilákal do Maďarska čínskou firmu CATL, zatímco čínská společnost EVE Energy postaví závod v sousedství rozestavěné továrny BMW.

Maďarsko zdvojnásobí příliv zahraničních investic

Szijjártó řekl, že země už má smlouvy s dalšími dvěma výrobci baterií, kteří patří mezi deset největších na světě. Obě firmy by měly už brzy oznámit své investice. Podle něj by se tak letos mohl přiliv zahraničních investic do Maďarska zdvojnásobit. Loni investice činily rekordních 6,5 miliardy eur, letos by tak mohly dosáhnout 13 miliard eur.

Spolupráce mezi čínskými výrobci baterií a západoevropskými automobilkami je podle maďarského ministra nutností. Varoval přitom, že odpojení od Číny by evropskou ekonomiku zlikvidovalo.

Čína je největším obchodním partnerem Maďarska mimo Evropskou unii. Letos je zatím v Maďarsku největším investorem.

Převážný podíl na loňském přílivu zahraničních investic měla čínská firma CATL. Ta oznámila, že postaví v Maďarsku největší závod na výrobu baterií pro elektromobily v Evropě.

