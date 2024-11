Nenáviděné výletní lodě odplouvají z Evropy do Karibiku. Ve Středomoří je domorodci nechtějí

Vzhledem k tomu, že Barcelona, Dubrovník a další oblíbené středomořské destinace zasahují proti okružním plavbám, operátoři se zdvojnásobují v Karibiku.

Reklama

V Barceloně vítají cestující z výletních lodí rozzlobení místní stříkající vodními pistolemi. Itálie zakázala velké lodě u Benátek, aby se pokusila zmírnit narůstající odpor proti turistům. Chorvatsko omezuje výletní zastávky v Dubrovníku, kde se historické staré město často ocitá v obležení fanoušků série Hra o trůny. Řecko plánuje příští rok omezit cesty na své ostrovy, protože už má také dost turistů, kteří se řadí na selfie před modrými střechami Santorini, a následně odplouvají.

Neobjevený klenot Balkánu. Bosna chce ukázat, že není jen pro dobrodruhy Enjoy Bosna a Hercegovina usiluje o to, aby ji navštívilo více turistů. Nejen českým cestovatelům tak dokazuje, že jim má co nabídnout. A to nejen milovníkům outdoorového dobrodružství, ale i méně ostříleným objevovatelům. Chybí už jen přímé lety z Prahy. Petra Nehasilová Přečíst článek

„Bylo to tak trochu, jako by jim z nás bylo zle,“ řekla pro server Bloomberg Anne Thimmová, 63letá důchodkyně a vášnivá cestovatelka ze Shallotte v Severní Karolíně, která si stěžovala na návštěvu Španělska a Portugalska, která v ní zanechala kyselou pachuť. V dohledné době se plánuje vyhnout evropským lokalitám. "Místním je zle z výletních lodí," uvedla pro Bloomberg.

Takže místo expanze na přeplněném evropském trhu, výletní společnosti budují své možnosti zábavy na palubě a vytvářejí nové atrakce v pohostinnějším Karibiku. Jen před třemi lety překonaly evropské doky Karibik o více než sedm tisíc.

Reklama

"Nechcete vnímat zlé pohledy místních? Místo toho se vydejte na druhý nejvyšší tobogán Severní Ameriky na soukromém ostrově v Karibiku, kde jsou i kuřecí křidélka snadno dostupná. Toužíte znovu podstoupit cestu hanby ulicemi Dubrovníku? Lepší variantou může být film na palubě vaší lodi po dni stráveném jízdou na horské dráze na moři," to jsou aktulní slogany lodních dopravců, které varují před výletem do Evropských letoviosek.

Vzpoura místních proti turistům. Protestů bude ve světě přibývat. Co se děje ve Španělsku, je varováním Enjoy Rostoucí počet návštěvníků, prudce stoupající ceny bydlení a nárůst počtu turistů, kteří se honí za pořizováním selfie, přispěly k vytvoření situace, která je „zcela vychýlená z rovnováhy“, řekl listu The Guardian představitel UNESCO. Dodal, že v případě neřešení těchto problémů by se španělská vlna protestů proti masovému turismu mohla rozšířit do celé Evropy. ČTK Přečíst článek

Nejnovější strategický klíč výletních společností přichází jen pár let od doby, kdy byly během éry Covid-19 ponechány napospas. Nyní vykázaly cestovky Royal Caribbean Cruise, Carnival a Norwegian Cruise Line Holdings rekordní příjmy. Ty pochází i z vyčlenění více než miliardy dolarů na rozvoj ostrovů a pláží na slunných místech, jako je Mexiko, Bahamy a Dominikánská republika, a investice do větších lodí s vybavením, jako jsou lezecké stěny a motokárové dráhy. Pomoc má za cíl zvýšit tržby v odvětví o třetinu nad vrcholem před pandemií.

Provozovatelé výletních lodí uvádějí, že jsou ostražití vůči evropské nevoli a jsou připraveni jednat, aby problém vyřešili. "V žádném případě nestrkáme hlavu do písku," řekl v rozhovoru Jason Liberty , výkonný ředitel Royal Caribbean. Společnost si je velmi dobře vědoma nepřátelství vůči výletním lodím v Evropě a snaží se, dle jeho slov, hledat řešení.

Podle údajů sestavených agenturou Bloomberg v letošním roce do karibských přístavů zavítalo o 16 procent více lodí než ve stejném době v roce 2023. Tímto tempem jich v celém roce 2024 v regionu přistane více než 15 tisíc.

Navzdory tomu, že Středozemní moře je přeplněné výletními loděmi, letos jich do přístavů zavítalo metiročně o dvě procenta méně – což je třetí pokles v řadě – protože rejdaři udržují plavidla na moři déle a vyhýbají se tak přeplněným přístavům.

Řeckým ostrovům hrozí kolaps. Chybí voda a nezvládají turistickou invazi Enjoy Od pandemie v letech 2020 až 2022 se cestovní ruch v celé Evropě znovu zrychluje. V přímořských letoviscích se tak zhoršily problémy se zásobováním, ulice jsou ucpané turisty i automobily a vznikají i další problémy. Některá oblíbená turistická místa se proto pokoušejí zmírnit tlak turistů poplatky, návštěvnickými stropy a dokonce dočasnými zákazy. Známky úspěchu jsou zatím nejasné, protože rekordní léto teprve začíná. Michal Nosek Přečíst článek