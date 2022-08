Němci zvládají energokrizi. Zásobníky se plní a ruský plyn téměř nepotřebují

Německo se chystá na zimu. Daří se mu plnit zásobníky plynu rychleji, než čekalo, uvedl ministr hospodářství Robert Habeck. Navíc závislost na ruské surovině je minimální. Podíl ruského plynu činí necelých deset procent. Před rokem to bylo více než 50 procent.

Německé zásobníky plynu se plní rychleji, než je naplánováno. Časopisu Der Spiegel to řekl ministr hospodářství Robert Habeck. Zpráva vyvolává naději, že největší evropská ekonomika se tuto zimu vyhne akutnímu nedostatku plynu.

Cílem vlády je, aby do října byly zásobníky plné z 85 procent. Podle Habecka by tento cíl mohl být splněn již začátkem září. K 1. listopadu pak mají být zásobníky plné z 95 procent, uvedla agentura DPA.

Der Spiegel s odvoláním na údaje energetického sdružení BDEW napsal, že v srpnu se ruský plyn podílel na celkové spotřebě plynu v Německu jen 9,5 procenta. V loňském roce měl ruský plyn na celkové spotřebě plynu v zemi podíl zhruba 55 procent.

Cílem vlády je zaplnit zásobníky plynu do 1. září ze 75 procent. Podle aktuálních údajů evropské skupiny provozovatelů zásobníků GIE jsou však již plné z 82,2 procenta.

Další odstávka Nord Streamu 1

Rusko nedávno oznámilo, že koncem srpna přeruší na tři dny dodávky plynovodem Nord Stream 1 z důvodu údržby. Poté by měly dodávky činit 33 milionů metrů krychlových plynu denně, což odpovídá zhruba 20 procentům denní kapacity. Na tuto výši Rusko snížilo dodávky do Německa již před několika týdny.

Německo má největší skladovací kapacity zemního plynu ve střední a západní Evropě. Podle průmyslového sdružení Ines může skladovat až 256 terawatthodin zemního plynu, což odpovídá přibližně čtvrtině roční spotřeby v zemi.

Do Německa by měl nově proudit také zkapalněný zemní plyn přes Francii. Obě země vyřešily organizační technické problémy, které mají usnadnit dodávky, dodal Der Spiegel s odvoláním na dokument ministerstva hospodářství.

