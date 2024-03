NATO hlásí posilu ze severu. Švédsko je 32. členem aliance

Švédsko se dnes stalo 32. členem Severoatlantické aliance. Svůj vstup skandinávská země stvrdila slavnostním uložením přístupového protokolu do úschovy amerického ministerstva zahraničí.

Poslední formální krok v procesu přijetí učinil švédský premiér Ulf Kristersson, když protokol předal americkému ministrovi zahraničí Antonymu Blinkenovi. Ten připomněl, že Švédsko o vstup do NATO požádalo kvůli ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, a prohlásil, že aliance je nyní silnější než kdykoli dříve.

Americké ministerstvo zahraničí potvrdilo, že dnes byly splněny podmínky přistoupení Švédského království, stanované článkem II Protokolu Severoatlantické smlouvy.

Švédský premiér předtím na síti X oznámil, že generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ho formálně informoval, že všichni členové aliance už přijali přístupový protokol a přizval Švédsko k přistoupení k Severoatlantické smlouvě.

Stoltenberg poté vstup Švédska do NATO uvítal jako historickou událost a zdůraznil, že severská země má nyní konečnou záruku bezpečnosti.

Kristersson na slavnostní ceremonii ve Washingtonu ujistil, že jeho země bude sdílet břemeno, odpovědnost a rizika se svými spojenci.

Švédsko podalo přihlášku do NATO společně s Finskem v důsledku ruské invaze na Ukrajinu předloni na jaře. Zatímco o Finsko se aliance rozšířila začátkem loňského dubna, vstupu Švédska dlouho bránily Turecko a Maďarsko. Ankara připojení severské země k alianci schválila letos v lednu. Poslední překážka rozšíření pak padla 26. února, když rozšíření aliance o Švédsko schválil po měsících průtahů i maďarský parlament.