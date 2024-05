Napětí na Slovensku. Země zaregistrovala přes tisíc pumových výhrůžek, hlavně proti školám

Slovenská policie zaznamenala přes 1100 hrozeb pumovými útoky po celé zemi. Většina se týkala škol, další byly zaměřené na banky či prodejny elektrotechniky. Odpoledne to uvedla policie, která dříve během dne informovala, že výhrůžky dostalo přes 200 školských zařízení.

Reklama

Policie oznámila, že ke 13:00 evidovala 995 hrozeb pumovými útoky na konkrétní školy po celé zemi, dále 110 výhrůžek zaměřených na banky a 40 hrozeb, které se týkaly prodejen elektrotechniky. Policie zatím neinformovala o případném nálezu výbušnin. Jde patrně o největší případ svého druhu v novodobých dějinách země během jednoho dne.

Elitní jednotka policie NAKA věc vyšetřuje jako teroristický útok, za který pachateli hrozí až doživotí. Už minulý týden podle policie podobné e-mailové výhrůžky dostalo více než 120 škol v Bratislavském kraji.

Fico: Nejsme schopni přijít s mírovým návrhem, summity EU jsou válečné kabinety Politika Evropská unie není s to přijít s mírovou iniciativou pro Ukrajinu, všechny schůzky státníků členských zemí EU jsou válečné kabinety, řekl slovenský premiér Robert Fico. Na konferenci k 20. výročí vstupu Slovenska do EU ministerský předseda Slovenska rovněž kritizoval zahraniční politiku unie a odmítl její nový migrační pakt. ČTK Přečíst článek

Nábožensky motivované výhrůžky

Podle televize Markíza je výhrůžný e-mail psaný slovensky, je nábožensky motivovaný a obsahuje výhrůžky smrtí. Anonym zmiňuje islám, který vyzdvihuje nad ostatní náboženství.

Policie oznámila, že při vyšetřování spolupracuje s dalšími bezpečnostními službami a zahraničními partnery. Dříve také informovala, že do akce nasadila pyrotechniky, psovody se služebními psy, pořádkové jednotky i příslušníky svého elitního útvaru.

OBRAZEM: Slavící Klaus, přesvědčující Havel i ochutnávka piv na Žižkově. Připomeňte si vstup Česka do EU Politika Již dvě dekády je Česko součástí Evropské unie. Dne 1. května roku 2004 to však nebyla jen tato republika, která do společenství vstoupila. Před dvaceti lety šlo o dosud největší rozšíření řad EU. Kromě Česka do nich přistoupily i Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. A jak vypadal poslední rok před vstupem do EU z pohledu Čechů? Prohlédněte si dobovou fotogalerii. fry, ČTK Přečíst článek

Samosprávy z různých regionů uvedly, že úřady nařídily evakuaci škol. Některé z nich vyučování přerušily či zrušily.

Slovenská média informovala, že kvůli pumové hrozbě byly kontrolovány i pobočky Všeobecné úvěrové banky, která je jedním z největších peněžních ústavů v zemi. Některá pracoviště banky zůstala zavřená.

Slovenské ministerstvo vnitra uvedlo, že podobných incidentů v zemi přibývá. Ministr školství Tomáš Drucker na sociální síti napsal, že ohlašovat bombu ve školách je zvrhlé, byť by to bylo z recese.