Na Brašnářství Tlustý si posvítí inspektoři. Firmě hrozí pokuta za miliony

Česká obchodní inspekce (ČOI) prověřuje známé pražské Brašnářství Tlustý a spol., které ve středu informovalo o údajně hrozící insolvenci a nabádalo zákazníky k objednávkám. Podezření inspektoři mají na užití nekalé obchodní praktiky, řekl mluvčí ČOI František Kotrba. Marketingoví experti se shodli na tom, že komunikace, kterou firma zvolila, nebyla vhodná a zákazníci se teď mohou právem cítit zneužiti.

„Jednání prodávajícího by v kontextu všech okolností mohlo být posouzeno jako agresivní obchodní praktika spočívající v prohlášení, že pokud si spotřebitel výrobek nebo službu nekoupí, ohrozí tím jeho podnikání, pracovní místo nebo existenci," uvedl Kotrba. Zákazníci podle něj mají právo na to od smlouvy odstoupit a žádat snížení ceny či náhradu prokazatelné škody. „Pokud by podnikatel odmítl respektovat právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporů u ČOI,“ doplnil Kotrba.

Milionová pokuta

Spotřebitelé podle Kotrby na brašnářství v posledních dnech podali asi desítku podnětů. Ze zákona o ochraně spotřebitele může firmě hrozit pokuta až pět milionů korun, doplnil mluvčí.

Firma svým jednáním podle garantky oboru strategická komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Denisy Hejlové rozhodně překročila etickou hranici. „Je možné, že byla překročená i zákonná hranice klamání spotřebitele. To ale musí posoudit právníci,“ uvedla. Středečním oznámením podle ní firma naléhavě apelovala na dobrosrdečnost svých zákazníků, ti ale teď mohou mít pocit, že byli oklamáni a využiti, uvedla. „Kultura prodeje v každých zemích se liší, co se ale prostě nesmí, je lhát,“ doplnila Hejlová.

Záležitost podle ředitelky Asociace komunikačních agentur Kateřiny Hrubešové ukázala, jak velkou sílu sociální sítě mají. „Ono to není ojedinělé. Vyprodáváme sklady, všechno musí pryč, zavíráme a tak dále - to jsou všechno věci, které, když si je zákazník neověří nebo tomu věří na první dobrou, tak už to hraničí s klamáním, protože vyprodávání skladů a zavírání firmy je něco jiného,“ řekla Hrubešová. „To se ale nesmí dělat, protože si zahráváte s důvěryhodností,“ doplnila s tím, že důvěryhodnost značky je pro podnikatele tou největší hodnotou.

Deník N informoval o tom, že brašnářství mělo neziskové organizaci Post Bellum vrátit na DPH asi 320 tisíc korun, dosud tak ale neučinilo. Organizace Post Bellum, která si u brašnářství ve sbírce na pomoc Ruskem napadané Ukrajině objednala neprůstřelné vesty, teď peníze vymáhá přes exekutora.

„Skrze firmy, jimž jsme zadali zakázky, jsme požádali o vratku daně. Celkem 81 subjektů nám takto peníze vrátilo, šlo o více než 30 milionů korun. Jediné Brašnářství Tlustý nám prostředky nevrátilo,“ sdělil Deníku N zástupce Post Bellum.

Výraz insolvence, kterou firma ve středečním oznámení použila, byl možná expresivní, řekl ve čtvrtek serveru Novinky.cz spoluzakladatel brašnářství Ivan Petrův. „Nebylo to oficiální stanovisko, byl to lidský apel na naše zákazníky, aby nám dali ve slabé měsíce více práce,“ uvedl.

Z poslední zveřejněné účetní uzávěrky ve Sbírce listin vyplývá, že se společnost loni dostala do ztráty 58 tisíc korun, když v roce 2022 vykázala čistý zisk 593 tisíc korun. Tržby naopak stouply, a to asi o 37 procent na 34,9 milionu korun.

Brašnářství Tlustý a spol. vyrábí kožené opasky, peněženky, brašny či boty. Vzniklo v roce 2013 kolem řemeslníka Romana Tlustého, který už ve společnosti nepůsobí.