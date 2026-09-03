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newstream.cz Zprávy z firem Bez volantu a bez pedálů. Tesla chystá velké oznámení

Bez volantu a bez pedálů. Tesla chystá velké oznámení

Tesla Cybercab
ČTK
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Tesla znovu stupňuje očekávání kolem svého autonomního Cybercabu. V Austinu se objevily vozy bez volantu, pedálů i řidiče a Elon Musk mluví o „bouři Cybercabů“. Investoři teď čekají, zda automobilka skutečně výrazně rozšíří flotilu robotaxi a začne stahovat náskok Wayma, píše web CNBC.

Tesla znovu rozdmýchává očekávání kolem svého byznysu s autonomními taxíky. Na síti X zveřejnila příspěvky s heslem „bez volantu, bez pedálů“ a vyzvala zájemce, aby si službu vyzkoušeli v texaském Austinu. Elon Musk k tomu přidal stručný vzkaz: „Bouře Cybercabů,“ píše web CNBC.

Komentáře přišly před plánovanou akcí v Austinu, kde má Tesla představit další podrobnosti o Cybercabu. Design dvoumístného autonomního vozu bez volantu a pedálů firma ukázala už téměř před dvěma lety.

Ve středu se navíc na síti X objevila videa Cybercabů jedoucích po veřejných ulicích Austinu bez řidiče na palubě.

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Investoři čekají na skutečný průlom

Optimističtí investoři sázejí na to, že Tesla brzy výrazně rozšíří flotilu robotaxi v dalších amerických městech a začne ukrajovat z náskoku Wayma.

Ten je zatím značný. Waymo podle CNBC provozuje komerční robotaxi už ve 14 amerických městech a na silnicích má zhruba 4 000 autonomních vozidel.

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Tesla má podle jednoho z trackerů ve Spojených státech něco přes 200 vozů registrovaných pro provoz bez řidiče alespoň ve vymezených oblastech. Takové jízdy už zaznamenala mimo jiné v Austinu, Dallasu, Houstonu, Miami, Orlandu a Tampě.

V Texasu měla Tesla podle údajů povolení k provozu bez řidiče pro 45 Cybercabů. Celkem bylo ve státě pro autonomní provoz registrováno 420 vozů Tesly.

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Musk slibuje autonomní Teslu už roky

Elon Musk přitom už od roku 2016 opakovaně tvrdí, že plně autonomní Tesla schopná přejet Spojené státy bez zásahu člověka je blízko. Takový vůz ale firma dosud neuvedla do běžného provozu.

Současný systém FSD, tedy Full Self-Driving (Supervised), stále vyžaduje člověka za volantem, který musí být připraven kdykoli zasáhnout.

Tesla zároveň v oblasti San Franciska provozuje službu FSD (Supervised) Rideshare. Vozy Model Y tam řídí zaměstnanci Tesly a cestující si je mohou přivolat přes aplikaci Tesla Robotaxi.

Cybercab může rozhýbat akcie

Vývoj robotaxi je důležitý také pro investory. Analytici Morgan Stanley uvedli, že pokud Tesla představí výraznější nasazení vozidel bez lidského dohledu, mohly by její akcie znovu získat momentum.

Pokud ale očekávaná prezentace zklame, reakce trhu může být podle nich nevýrazná nebo negativní.

Akcie Tesly byly ke středečnímu závěru od začátku roku zhruba o 21 procent níže.

Nad autonomními systémy Tesly zároveň zůstává bezpečnostní otazník. Americký úřad NHTSA automobilku vyšetřuje nejméně ve dvou případech kvůli možným závadám částečně automatizovaných systémů řízení. Tesla navíc čelí kritice kvůli rozsahu informací, které nechává začerňovat ve zprávách o nehodách.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Jan Palaščák

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