Soutěž Visa Czech Top Shop 2022 jde do finále. Hlasujte pro svého favorita

Finále třetího ročníku soutěže Visa Czech Top Shop 2022 se blíží. Která z dvanácti prodejen se stane tou „nej“? Podpořte v hlasování svého favorita. Newstream je mediálním partnerem soutěže.

V roce 2022 se konal třetí ročník soutěže Visa Czech Top Shop, která je analogií Michelinských hvězd udělovaných restauracím. Inspektoři soutěže ikognito navštevují a hodnotí nominované prodejny. Do velkého finále postupuje 12 vítězů jednotlivých měsíců, kteří se utkají o titul PRODEJNA ROKU 2022.

Z pozice mediálního partnera byznysový portál newstream.cz umožnil, aby výsledky soutěže mohli svým hlasem ovlivnit i hodnotitelé z řad laické veřejnosti. Hlasovat pro svého favorita můžete v anketě čtenářů. Ze zaslaných odpovědí náhodně vybereme tři výherce. První získá kávovar SENCOR SES 7210WH, druhý multimediální monitor SAMSUNG M5 a třetí kožené pouzdro na platební karty od zlínské firmy Vasky.

Letošní finalisté jsou opět poskládáni z obchodníků fungujících v různých kategoriích. Prohlédněte si profily 12 prodejen a nezapomeňte hlasovat. Vítěz bude vyhlášen 22. února v T-Mobile Magenta Experience Center v OC Arkády Pankrác.

„Uvedená soutěž nabírá na obrátkách, s každým dalším ročníkem je náročnější, a to nejen díky rostoucí kvalitě prodejen, které hodnotíme, ale také díky partnerům, kteří se přidávají k tomuto unikátnímu projektu,” říká spolupořadatel soutěže Jiří Beran, zakladatel mistoprodeje.cz.

Obchodníci si do soutěže nacházejí cestu sami, případně se jedná o nominace, které vychází od hlavního partnera soutěže společnosti VISA či spolupracujících agentur či acquirerů (poskytovatelů bezhotovostního platebního řešení). Soutěž neprobíhá jen v České republice, ale také na Slovensku a v Maďarsku.

Ohlédnutí za rokem 2022

Prvním vítězem roku 2022 se v lednu stala prodejna dm drogerie markt v OC Černý Most. Únorovým vítězem se pak stalo unikátní GrillCentrum Weber v Praze 9. V posledním měsíci prvního čtvrtletí, tedy v březnu, se vítězem stala prodejna společnosti JIP v Bořanovicích u Prahy.

V průběhu druhého čtvrtletí soutěž získala dalšího silného partnera, společnost MORIS design, která především ve tvorbě zajímavého designu za svých 25 let existence na trhu vytvořila pro své klienty více než 1200 designově pestrých prodejen. Vítězem za měsíc duben se stal cyklistický ráj - prodejna Ski a Bike Centrum Radotín. V květnu hodnotitele nejvíc zaujala prodejna COOP Podskalská Strakonice, a to zejména díky svému jedinečnému konceptu hybridního provozu (večer bez personálu) - první svého druhu v České republice. V červnu jasně vyhrála prodejna Démos trade v Liberci. Byť tato prodejna má svoji cílovou skupinu mezi drobnými řemeslníky zejména truhláři, připomíná spíše módní butik v Pařížské ulici v Praze.

Ve třetím čtvrtletí odborná porota vyslala do finálového kola dvě prodejny z Moravy a jednu prodejnu z Prahy. Červencovým vítězem se stala prodejna přímo ve výrobním areálu firmy KOSTKA kolobka v Potůčníku u Hanušovic. V srpnu se vítězem stalo klenotnictví Jitka Kudláčková, také s vlastní výrobou, sídlící na Brumlovce v Praze 4. Zářijovým vítězem se stala prodejna iWant v Brně. Prodejna nejen prodává produkty firmy Apple, ale pořádá také praktické semináře pro uživatele zařízení.

Říjnovým vítězem se stal designový čokoládový butik STEINER & KOVARIK ve Slovanském domě v Praze, jehož interiér vás přenese do filmu Karlík a továrna na čokoládu. V listopadu jsme se přesunuli k nejznámějším světovým oděvním značkám, které v ČR, SR a Maďarsku distribuuje firma VERMONT. Vítězem se totiž stala jejich nová vlajková loď loni otevřená U Prašné brány 1. Nejvíce bodů v měsíci prosinci získal od inspektorů luxusní showroom Mototechna DRIVE v Praze 9.