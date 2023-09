Miliardář Paukner a jeho Carbounion vstupují do Sokolovské uhelné

Miliardář a jeho holding Carbounion Petr Paukner vstupují jako menšinový vlastník do skupiny Sokolovská uhelná a její sesterské firmy SUAS. Výši transakce strany neuvedly.

Do skupiny Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. a sesterské SUAS Group majetkově vstoupila energetická společnost Cabounion Holding podnikatele a miliardáře Petra Pauknera.

Jediný minoritní majitel

Ziskem menšinového podílu do deseti procent v obou společnostech se Carbounion Holding stává jediným minoritním vlastníkem, zbylý podíl akcií náleží dál do svěřenského fondu rodiny Štěpánkových, potomků jednoho ze zakladatelů Sokolovské uhelné a SUAS Group Františka Štěpánka. Firmy o tom informovaly v tiskové zprávě, výši transakce nezveřejnily.

Změna akcionářské struktury nemá vliv na rozhodování managementu ve skupině Sokolovská uhelná a SUAS Group, nabytí minoritního podílu není podle firem spojené s žádnými zvláštními právy. Cílem transakce je podle zúčastněných vytvořit prostor pro další rozvojové aktivity Sokolovské uhelné a SUAS Group v oblasti nových energetických zdrojů, inovací v chemickém průmyslu či v rezidenčním a průmyslovém developmentu.

Příprava regionu na odklon od uhlí

„Myšlenka vstupu Carbounion Holding vznikla na základě mnohaletých dobrých vztahů mezi majiteli Sokolovské uhelné a SUAS Group a Petrem Pauknerem. Role nového minoritního akcionáře je výhradně investiční a jejím smyslem je kapitálově podpořit rozvojové aktivity, zejména progresivně se rozvíjející skupiny SUAS Group, a pomoci tak v úsilí rodiny Františka Štěpánka o transformaci regionu v souvislosti s přípravou na odklon od energetického využívání uhlí,“ uvedl k transakci správce svěřenského fondu Pavel Tomek.

Nový menšinový akcionář Carbounion Holding je významným obchodníkem s energetickými komoditami a na trhu působí od roku 1998. „Sokolovská uhelná a skupina SUAS Group jsou významnými hráči v tuzemské energetice a také jedním z největších zaměstnavatelů v kraji. Region Sokolovska se bude muset vyrovnat s útlumem těžby a s nutností řešit alternativní způsoby výroby elektrické energie a tepla z uhlí. Náš kapitálový vstup podpoří rozvojové aktivity, které majitelé Sokolovské uhelné a skupiny SUAS Group plánují,“ uvedl majitel holdingu Paukner.

Tři desítky energetických firem

Carbounion je nezávislý obchodník s uhlím, elektřinou, plynem, podniká v elektromontážních pracích v energetice a přepravě. Skládá se z více než 30 společností soustředěných na energetiku. Carbounion založil v roce 1998 Petr Paukner, který je stále jejím stoprocentním vlastníkem.

Skupina měla podle výroční zprávy z roku 2021 tržby přes osm miliard korun a vykázala v ten rok zisk přes 24 milionů korun (v roce 2020 byl zisk 217 milionů korun). Skupina firem Sokolovské uhelné vykázala v loňském roce zisk téměř 2,3 miliardy korun. V roce 2021 byla ve ztrátě 96 milionů.

Skupina SUAS Group připravuje rozsáhlé investice do obnovitelných zdrojů energie a plánuje realizaci developerských projektů v kraji. Kapitálový vstup Carbounion Holding má skupině zajistit větší stabilitu a zvýšení zdrojů potřebných pro dosažení cílů v transformaci.

