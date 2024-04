Masakr ve Westfieldu. Po útoku v nákupním centru v Sydney jsou mrtví i zranění

Po útoku nožem v obchodním domě v Sydney zahynulo šest lidí. Několik dalších osob, včetně malého dítěte, utrpělo zranění. Útočník jednal sám a je po smrti. Podle agentury Reuters o tom informovala australská policie, která uvedla, že na místě nenašla nic, co by vypovídalo o motivu útočníka. Nevyloučila ale možnost terorismu.

Australská policie zahájila operaci v nákupním centru Westfield Bondi Junction dnes odpoledne místního času (ráno středoevropského letního času) poté, co obdržela zprávy o útoku nožem. Záchranné služby na místě evakuovaly stovky lidí. Server News.com.au uvedl, že po rušném obchodním domě poblíž pláže Bondi Beach pobíhal muž ozbrojený nožem a pobodal několik lidí, než ho policie zastřelila.

Policie později potvrdila pět mrtvých. V obchodním centru začal útočit nožem jeden člověk, který napadl devět lidí, než ho zastřelila policistka, řekl novinářům zástupce policejního komisaře Anthony Cooke. Dodal, že podezřelý jednal sám a „nehrozí žádné další nebezpečí“. Úřady podle něj zatím neví, kdo byl pachatelem. „Je to dost syrové,“ řekl.

„První myšlenky všech Australanů jsou se zasaženými a jejich blízkými,“ napsal na sociální síti X premiér Anthony Albanese. „Soucítíme se zraněnými a děkujeme těm, kteří o ně pečují, i našim statečným policistům a záchranářům,“ dodal.

Útočníka zastřelila policistka, která se zrovna nacházela poblíž, a po zprávách o útoku ho začala sledovat. Zbraň použila ve chvíli, kdy se k ní muž otočil a zvedl na ní nůž. Její statečnost ocenil australský premiér. „Je to jistě hrdinka. Není pochyb o tom, že svým jednáním zachránila životy. A je to připomínka toho, že lidé, kteří nosí (uniformu), jsou lidé, kteří spěchají vstříc nebezpečí, nikoliv od něj pryč,“ řekl Albanese.

Jeden z evakuovaných z obchodního domu Westfield Bondi Junction sdělil serveru 9 News, že viděl údajného útočníka s „pěkně velkou čepelí“. „Všichni začali utíkat ke konci budovy,“ řekl muž, který se představil jako Jason. Tvrdil, že později byl svědkem toho, jak policie údajného útočníka zastřelila. „Zastřelila ho,“ řekl. Na sociální síti X se rovněž šířily snímky zachycující údajného útočníka po smrti.

Lidé pohybující se v ulicích u nákupního centra uvedli, že mezi pobodanými jsou i matka s malým dítětem. Jeden z mužů, se kterým hovořil server 9 News, tvrdil, že se ostatní nakupující snažili pomoci pobodané matce a jejímu miminku. Muž uvedl, že kojence držel, a spolu s dalšími lidmi se snažili stlačit jeho rány. Ostatní se podle něj snažili ošetřit matku, která krvácela výrazněji. Podle Channel 9 bylo zhruba devítiměsíční dítě převezeno do nemocnice k ošetření.

Na místo dorazily desítky policejních aut a sanitek, zatímco jim nad hlavou kroužily policejní vrtulníky. Na videích, které se šíří na sociálních sítích, je vidět, jak nakupující běží přes skleněný most spojující mamutí nákupní centrum. Někteří vybíhali z rušného komplexu s křikem a pláčem, jiní se podle australských médií zamykali na toaletách centra.