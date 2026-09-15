Srpnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop ovládl Xzone v OC Lužiny
V srpnovém kole soutěže Visa Czech Top Shop 2026 se na stupních vítězů potkaly tři rozdílné prodejní koncepty. Nejlépe si vedl Xzone v pražském OC Lužiny, následovaný nově otevřenou prodejnou dánského řetězce Normal v OC Flora. Třetí místo patří prodejně iStores v Galerii Šantovka v Olomouci.
Xzone propojuje prodejnu s herním světem
Vítězný Xzone v OC Lužiny není jen klasickou prodejnou pro fanoušky videoher. Největší pobočka značky v Česku propojuje obchod s herním HUBem pro karetní, deskové a wargaming hry. Deset herních stolů s kapacitou až 40 hráčů slouží k hraní, komunitním setkáním i pořádání turnajů. Vedle her zde zákazníci najdou také herní doplňky a merchandise ze světa videoher a popkultury. Inspektoři ocenili čisté a přehledné prostředí, výrazné označení jednotlivých kategorií i tematické vystavení produktů podle konkrétních her a titulů. K atmosféře přispívají také nepřehlédnutelné herní a popkulturní prvky. Pozitivní hodnocení získal rovněž personál, který působil příjemně a v nabízeném sortimentu se dobře orientoval.
Aktuální kolo soutěže Visa Czech Top Shop 2026 přineslo trojici oceněných s velmi odlišným zaměřením. Nejlépe si vedla prodejna a muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích, následovaná prodejnou Melody v pražském OC Stromovka. Třetí místo patří prodejně Moje Kredenc v OC Flora v Praze.
Červencové kolo soutěže Visa Czech Top Shop ovládla prodejna a muzeum Olomouckých tvarůžků
Zprávy z firem
Aktuální kolo soutěže Visa Czech Top Shop 2026 přineslo trojici oceněných s velmi odlišným zaměřením. Nejlépe si vedla prodejna a muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích, následovaná prodejnou Melody v pražském OC Stromovka. Třetí místo patří prodejně Moje Kredenc v OC Flora v Praze.
Dánský řetězec Normal otevřel první pobočku v OC Flora
Druhou příčku obsadila prodejna Normal v pražském OC Flora, která byla otevřena jako vůbec první pobočka dánského řetězce v České republice. Nabízí drogerii, kosmetiku, potřeby pro domácnost, potraviny i řadu zahraničních výrobků, přičemž část nabídky se každý týden obměňuje. Pro Normal je typické také uspořádání prodejen do podoby labyrintu, který zákazníka postupně provede celým obchodem. Inspektoři při návštěvě ocenili čisté a upravené prostředí nové pobočky, srovnané zboží, dobře viditelné cenovky i výrazné prvky, které na prodejnu upozorňují už zvenčí.
iStores sází na čistý design a přehlednou prezentaci
Třetí místo získala prodejna iStores v Galerii Šantovka v Olomouci. Vedle produktů Apple, Beats a příslušenství dalších výrobců nabízí také konzultace, školení, výkup starších zařízení nebo autorizovaný servis. Inspektory zaujalo především čisté a vzdušné prostředí, které odpovídá image značky a působí profesionálně. Produkty jsou přehledně uspořádané a označené viditelnými cenovkami, také vhodné umístění POS materiálů si právem zasloužilo 3. místo v srpnovém kole. Prezentaci v prodejně doplňuje také LCD obrazovka za pokladnou.
Xzone v OC Lužiny v Praze se vítězstvím v srpnovém kole zařazuje mezi finalisty letošního ročníku soutěže Visa Czech Top Shop. Jméno absolutního vítěze bude oznámeno při slavnostním vyhlášení celkových výsledků soutěže.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.