Majitelé elektromobilů se dočkají stovek nových dobíjecích stanic. Jejich výkon poroste

Nárůst provozu i rozšiřování sítě dobíjecích stanic je podle expertů odvislý od růstu provozovaných elektromobilů. Přibudou stovky stojanů za desítky milionů.

Reklama

Síť dobíjecích stanic pro elektromobily se v Česku v příštím roce rozroste o stovky nových stojanů. Přibývat by měly především ultrarychlé stanice s vyšším výkonem. Rozšiřovat by se přitom měly zejména na místech, kde dosud možností dobíjení nejsou nebo je na nich velká poptávka. Ceny dobíjení by výrazněji růst neměly, vyplývá z informací provozovatelů. V současnosti je v Česku kolem 2500 veřejných dobíjecích stanic.

Největšími provozovateli dobíjecích stanic jsou energetické firmy. Společnost ČEZ v současné době provozuje kolem 830 stojanů v ČR. V příštím roce firma vyhlásila cíl navýšit počet na více než 1000. Společnost chce v roce 2025 postavit minimálně 180 nových stanic, přičemž prioritou bude výstavba ultrarychlých stanic, které by měly tvořit pětinu celé sítě. Celkový výkon své sítě dobíjecích stanic tak ČEZ plánuje v příštím roce navýšit ze současných 70 megawattů (MW) na 100 MW, což je srovnatelné s elektrárenským blokem.

Spolu s tím poroste pravděpodobně i vytíženost stanic. „Už letos očekáváme zhruba 50procentní meziroční nárůst načerpané certifikované bezemisní elektřiny a v příštím roce chceme jako první dobíjecí síť v České republice výrazně překročit hranici odebraných deset milionů kWh za rok,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Posílení sítě, zvýšení výkonu

Další společností na trhu nabídky dobíjení elektromobilů je Pražská energetika (PRE). V současné době provozuje 731 stanic, přičemž 71 jich otevřela letos. Do konce roku by firma chtěla spustit dalších 55 nových dobíjecích bodů. V příštím roce má podle mluvčího Martina Houšky v plánu výstavbu desítek nových stanic. „Zároveň se budeme významně zaměřovat na projektování nových lokalit, posilování stávající sítě, upgrade na vyšší výkony u stanic, kde vidíme rostoucí využití a připravovat se tak na další roky. Také plánujeme vyšší podíl UFC stanic," uvedl Houška. Společnost na to připravuje investice za vyšší desítky milionů korun.

Reklama

PRE se při dalším rozšiřování sítě chce podle Houšky zaměřovat na klíčové dopravní tepny a uzly v okolí Prahy. „Vždy se snažíme vybírat takové lokality, kde dobíjecí stanice zatím nejsou, nebo případně rozšiřujeme možnosti dobíjení na stávajících lokalitách,“ podotkl mluvčí. Upozornil, že PRE nyní pracuje na ceníku dobíjení pro příští rok. „V současné době nepředpokládáme cenový růst,“ dodal.

Nárůst provozu i rozšiřování sítě dobíjecích stanic je podle expertů odvislý od růstu provozovaných elektromobilů. Na konci listopadu bylo v Česku zaregistrováno téměř 10 000 elektrovozidel. Za letošní rok se jejich počet, především díky dotacím, zvýšil meziročně o 62 procent. Kromě čistě elektrických aut jezdí v ČR desítky tisíc hybridních vozů.

Elektromobily budou v EU dostupnější. Češi na ně ale pořád nebudou mít Money Cestou k úspěšnému přechodu na elektromobilitu i k překonání krize automobilového průmyslu není slevit z ambiciózních cílů a regulí, tvrdí s odvoláním na odborníky na ekologickou dopravu evropský magazín The European Correspondent. Vývoj prý povede k větší konkurenceschopnosti elektromobilů. Evropský trh je však rozmanitý, a co je levné ve Stockholmu, nemusí být levné i v Praze. Karel Pučelík Přečíst článek

Levné sodíkové baterie jsou zatím sprinteři, ale učí se předhonit drahé lithium i na jiných tratích Zprávy z firem Kvalitní nabíjecí baterie potřebují drahé a nedostatkové lithium. Ale jejich konkurent, akumulátor obsahující mnohem levnější a snadno dostupný sodík, sílí prakticky každý měsíc a přesvědčuje o tom investory. Josef Tuček Přečíst článek

Čínská BYD poprvé v tržbách překonala Teslu Zprávy z firem Sedmdesát miliard korun. O tolik předčila v tržbách čínská automobilka BYD svého rivala, americkou Teslu. Děje se tak vůbec poprvé v historii značky. Co do počtu prodaných aut ovšem Tesla dál kraluje globálnímu trhu s automobily na čistě elektrický pohon. ČTK Přečíst článek