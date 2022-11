Luxusní auta a akvizice vytáhla zisk BMW

Německý výrobce luxusních automobilů BMW ve třetím čtvrtletí zvýšil provozní zisk téměř o 28 procent na 3,68 miliardy eur (zhruba 90 miliard korun). Firma uvedla, že k růstu zisku přispěly dobré výsledky v segmentu dražších modelů a také převzetí většinového podílu v čínském společném podniku BMW Brilliance Automotive.

Čtvrtletní tržby společnosti stouply o více než 35 procent na 37,2 miliardy eur, a to navzdory poklesu odbytu o 0,9 procenta na 587 744 vozidel. Firma potvrdila, že v celém letošním roce počítá s mírným poklesem odbytu z loňských 2,5 milionu vozů.

Evropskému autoprůmyslu zvoní hrana. Popravčím je až příliš ambiciózní Brusel Zprávy z firem Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) považuje zásadní omezení prodeje spalovacích motorů do roku 2035 za velmi ambiciózní cíl Bruselu. K jeho splnění bude podle něj nutné splnění řady podmínek, jednou z nich je dostatečný rozvoj dobíjecí infrastruktury. V opačném případě hrozí ztráta konkurenceschopnosti a propouštění, uvedl mluvčí AutoSAP Tomáš Jungwirth. ČTK Přečíst článek

BMW nepředpokládá, že by výrobu v letošním roce narušil nedostatek energií. Počítá nicméně s tím, že náklady na energie a materiál ve čtvrtém čtvrtletí zůstanou na zvýšené úrovni.

Automobilka také upozornila, že na spotřebitelské výdaje má dopad vysoká inflace a také růst úrokových sazeb. "Předpokládáme, že naše nadprůměrné zakázky se vrátí k normálu, zejména v Evropě," dodal německý podnik.

Válka na Ukrajině obrala Škodu Auto o pět procent zisku Zprávy z firem Provozní zisk automobilky Škoda Auto za prvních devět měsíců letošního roku klesl o pět procent na 856 milionů eur (21 miliard korun). Ke snížení zisku přispěl hlavně rusko-ukrajinský konflikt. Negativní dopad růstu nákladů a vývoje směnných kurzů kompenzovalo zlepšení nabídky. Zisk klesl celé skupině Volkswagen, uvedl holding. ČTK Přečíst článek

