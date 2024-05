Let hrůzy. Dvacet pasažérů z letadla, které zasáhly silné turbulence, zůstává na jednotce intenzivní péče

Dvacet pasažérů letu společnosti Singapore Airlines, který v úterý na cestě z Londýna do Singapuru zastihly silné turbulence, zůstává na jednotce intenzivní péče. Uvedla to nemocnice v Bangkoku, kde stroj Boeing 777-300ER musel po incidentu nouzově přistát. Do thajské metropole podle agentury AP přicestovali letečtí vyšetřovatelé, aby prověřili okolnosti neštěstí. To si vyžádalo jednoho mrtvého a desítky zraněných.

Let SQ321 zastihla prudká turbulence nad barmským pobřežím. Na palubě letadla bylo 211 cestujících a 18 členů posádky. Kapitán stroj odklonil na letiště Suvarnabhumi v Bangkoku, kde lékaři vyšetřili pasažéry a přes 80 jich poslali do nemocnice.

VIDEO: Podívejte se na palubu letadla Boeing 777-300ER společnosti Singapore Airlines

Singapurské aerolinky vyslaly v úterý večer do Bangkoku speciální let, aby vyzvedl ty, kteří mohli pokračovat v cestě. Letecká společnost uvedla, že 131 cestujících a 12 členů posádky dorazilo dnes brzy ráno na singapurské letiště Changi. Dalších 79 pasažérů a šest členů posádky zůstalo v thajském hlavním městě, většina z nich v nemocnici.

Mezi 20 pacienty na jednotce intenzivní péče je šest Britů, šest Malajsijců, tři Australané, dva Singapurci a po jednom člověku z Hongkongu, Nového Zélandu a Filipín, uvedla nemocnice. Devět pasažérů letu SQ321 v úterý prodělalo operaci, dalších pět zákroků lékaři plánovali na dnešek. Celkem lékaři ošetřili 104 lidí.

Do Bangkoku v úterý pozdě večer dorazili také příslušníci singapurského vyšetřovacího úřadu, uvedlo dnes singapurské ministerstvo dopravy. Své zástupce podle něj vysílá i americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB), jelikož se incident týkal letounu americké společnosti Boeing.

Jeden pasažér nepřežil

Thajské úřady jméno mrtvého muže nezveřejnily, ale britská média ho identifikovala jako třiasedmdesátiletého Geoffreyho Kitchena, který se chystal na šestitýdenní dovolenou se svou ženou. Ta byla mezi cestujícími převezenými do nemocnice v Bangkoku. Jeden z thajských letištních úředníků uvedl, že Kitchen mohl dostat infarkt, to ale nebylo potvrzeno, píše AP.

Jeden z britských cestujících Andrew Davies stanici Sky News řekl, že se těsně před turbulencí rozsvítila ikonka signalizující zapnutí bezpečnostních pásů. Členové posádky se ale podle něj nestihli posadit. „Každý člen posádky, kterého jsem viděl, byl nějakým způsobem zraněný, třeba se šrámem na hlavě,“ řekl Davies.

Cestující Teandra Tukhunenová, která hovořila s novináři z nemocnice s levou rukou v závěsu, uvedla, že ji to „vymrštilo ke stropu a pak na podlahu“. „Bylo to tak rychlé, skončilo to během pár vteřin a pak už jste jen v šoku. Všichni jsou pěkně vyděšení,“ řekla.

Čtyřiadvacetiletý Josh Silverstone z Londýna uvedl, že se probudil na podlaze letadla. „Nechápal jsem, co se stalo. Musel jsem se praštit někam do hlavy. Spousta lidí dostala do hlavy ránu. Všichni krváceli,“ řekl agentuře Reuters, když ho dnes po ošetření lékaři pustili z nemocnice.

Fotografie z interiéru letadla po incidentu ukazují promáčklé panely nad hlavami cestujících, ze stropu visící kyslíkové masky i rozházená zavazadla.

Pochvala pro pilota

Posádka se podle Silverstonea zachovala „skvěle“ a pilot „udělal dobře“, že za obtížných podmínek přistál v Bangkoku. „Dřív jsem se bál létání a teď se bojím ještě víc,“ dodal Londýňan.

Meteorologická služba AccuWeather v úterý uvedla, že k silným turbulencím s největší pravděpodobností přispěly rychle se rozvíjející explozivní bouřky v blízkosti dráhy letu. Tyto bouřky podle služby často doprovázejí proudy stoupajícího vzduchu, které mohou dosahovat rychlosti až 100 kilometrů za hodinu.

„Piloti tak mají jen krátkou chvíli na to zareagovat,“ uvedl vedoucí představitel AccuWeather Dan DePodwin.