Lepší toasty Penamu zaplatil stát. Stomilionovou dotaci už vymáhat nebude
Sto milionů korun na lepší toast Penamu ze skupiny Agrofert zaplatil český stát. Brusel dotaci odmítl proplatit a Havlíčkův resort ji začal vymáhat příliš pozdě. Nyní řízení zastavil. Piráti chtějí nechat postup ministerstva průmyslu a obchodu prověřit evropským žalobcem.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zastavilo řízení o odnětí stomilionové dotace Pekárně Zelená louka ze skupiny Penam, která je součástí holdingu Agrofert. Zjistil to server iROZHLAS.cz, který získal usnesení ministerstva z letošního března. Důvodem je uplynutí čtyřleté lhůty pro zahájení řízení o odnětí dotace. Ministerstvo přitom už v roce 2020 vědělo, že peníze z evropského rozpočtu nedostane. Vymáhat je ale začalo pozdě.
„Vzhledem k tomu, že k zahájení řízení došlo až po uplynutí prekluzivní (promlčecí – pozn. red.) lhůty, je nezbytné přistoupit k zastavení řízení o odnětí dotace,“ píše se v závěru usnesení z března letošního roku, které získal iROZHLAS.cz.
Peníze na údajně inovativní výrobní linku měly původně přijít z evropského rozpočtu. Auditoři Evropské komise však dospěli k závěru, že projekt nesplňuje jednu ze základních podmínek pro získání dotace – není inovativní.
Kauza stomilionové dotace pro pekárnu z Agrofertu se posouvá. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalobu firmy a dvou jejích představitelů kvůli podezření z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU.
Kauza toastového chleba míří k soudu. Policie chce obžalovat pekárnu z Agrofertu
Zprávy z firem
Kauza stomilionové dotace pro pekárnu z Agrofertu se posouvá. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalobu firmy a dvou jejích představitelů kvůli podezření z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU.
Protože stát evropské dotace předfinancovává, účet za toastovou linku zůstal českému rozpočtu.
Ministerstvo přesto s vymáháním nespěchalo. Nechalo si vypracovat vlastní expertní posudek, kterým chtělo doložit inovativnost projektu, a požadovalo po Evropské komisi posudky jejích odborníků. Řízení o odnětí dotace nakonec zahájilo 20. října 2021, deset dní po sněmovních volbách, v nichž hnutí ANO přišlo o možnost pokračovat ve vládě. Podklady, které předtím označovalo za zásadní, přitom stále nemělo.
Na uplynutí zákonné lhůty upozornila samotná pekárna v říjnu 2024, kdy požádala o zastavení řízení. Ministerstvo jí vyhovělo o 17 měsíců později.
Piráti míří za evropským žalobcem
Zastavení vymáhání dotace vyvolalo ostrou reakci Pirátů. Místopředseda jejich poslaneckého klubu Ivan Bartoš oznámil, že ještě v pátek předají podklady evropskému žalobci. Ministerstvo podezírá z toho, že lhůtu nechalo uplynout záměrně.
„Nebo snad někdo si myslí, že na to ministerstvo zapomnělo? Zapomnělo zrovna u Agrofertu?“ napsal Bartoš na sociální síti X.
Podle Bartoše případ vyvolává obavy i ohledně vymáhání dalších miliardových dotací souvisejících se střetem zájmů premiéra Andreje Babiše. Úmyslné pochybení ministerstva však zatím nebylo prokázáno.
Poslední šance na vrácení peněz
Šance, že se sto milionů korun do státní kasy ještě vrátí, ještě existuje. Případem se zabývá Krajský soud v Praze. Pekárna a její dva bývalí manažeři čelí obžalobě z dotačního podvodu. Podle žalobců měli uvést nepravdivé informace, aby firma na dotaci dosáhla. Všichni obžalovaní vinu odmítají.
Policie obvinila jednu firmu a dva lidi za dotační podvod při žádosti o dotaci na inovační linku pro výrobu toastového chleba. Škodu vyčíslila na 100 milionů korun, uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej, jména stíhaných neuvedl.
V dotační kauze firmy Penam stíhá policie dvě osoby
Zprávy z firem
Policie obvinila jednu firmu a dva lidi za dotační podvod při žádosti o dotaci na inovační linku pro výrobu toastového chleba. Škodu vyčíslila na 100 milionů korun, uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej, jména stíhaných neuvedl.
Žalobci požadují, aby pekárna v případě odsouzení peníze vrátila. Ministerstvo průmyslu vystupuje v trestním řízení jako poškozený.
Agrofert dlouhodobě trvá na tom, že firma měla na dotaci nárok. „Jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu s právními předpisy,“ uvedl již dříve pro iROZHLAS.cz mluvčí koncernu Pavel Heřmanský.
Premiér Andrej Babiš, který letos v únoru převedl akcie Agrofertu do nově zřízeného svěřenského fondu RSVP Trust, označil stíhání pekárny za účelové. Podle svého vyjádření už s holdingem nemá nic společného. Evropská komise však ani nové uspořádání nepovažuje z hlediska unijních pravidel za dostatečné řešení jeho střetu zájmů.
Evropská komise dospěla k závěru, že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů a že opatření, která přijal po vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu, problém dostatečně neřeší. Brusel už kvůli tomu přerušil lhůtu pro proplacení podpory Agrofertu za zhruba 77 milionů korun a nevylučuje ani další finanční opatření.
Brusel má jasno: Babiš je ve střetu zájmů. Svěřenský fond nestačí
Politika
Evropská komise dospěla k závěru, že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů a že opatření, která přijal po vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu, problém dostatečně neřeší. Brusel už kvůli tomu přerušil lhůtu pro proplacení podpory Agrofertu za zhruba 77 milionů korun a nevylučuje ani další finanční opatření.
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