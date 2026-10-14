Brusel má jasno: Babiš je ve střetu zájmů. Svěřenský fond nestačí
Evropská komise dospěla k závěru, že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů a že opatření, která přijal po vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu, problém dostatečně neřeší. Brusel už kvůli tomu přerušil lhůtu pro proplacení podpory Agrofertu za zhruba 77 milionů korun a nevylučuje ani další finanční opatření.
Evropská komise považuje českého premiéra Andreje Babiše za člověka ve střetu zájmů a opatření, která dosud přijal, podle ní nestačí. Vyplývá to z dopisu Generálního ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova, jehož obsah zveřejnila Transparency International.
„Na základě posouzení informací poskytnutých českými vnitrostátními orgány dospěla komise k závěru, že situace pana Babiše představuje střet zájmů,“ uvedla podle TI šéfka ředitelství Elisabeth Wernerová. Současně dodala, že dosavadní opatření nejsou dostatečná k jeho vyřešení.
Babiš v únoru vložil akcie holdingu Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust a tvrdí, že tím otázku střetu zájmů vyřešil. Transparency International ale jeho postup považuje za nedostatečný a obrátila se kvůli tomu na několik institucí Evropské unie.
Elektřina sice meziročně zlevnila, jenže české domácnosti ji po zohlednění kupní síly stále mají jednu z nejdražších v Evropské unii. A právě v tom je kus vysvětlení volebního debaklu vládních stran: lidé slyší o zlevňování, ale ve svých peněženkách pořád cítí drahé energie, bydlení, hypotéky i pohonné hmoty.
Lukáš Kovanda: Babiš sliboval levnější život. Místo něj přišel volební debakl
Názory
Elektřina sice meziročně zlevnila, jenže české domácnosti ji po zohlednění kupní síly stále mají jednu z nejdražších v Evropské unii. A právě v tom je kus vysvětlení volebního debaklu vládních stran: lidé slyší o zlevňování, ale ve svých peněženkách pořád cítí drahé energie, bydlení, hypotéky i pohonné hmoty.
Brusel už pozastavil miliony
Evropská komise už v září kvůli možnému střetu zájmů na šest měsíců přerušila lhůtu pro proplacení 3,18 milionu eur, tedy přibližně 77 milionů korun, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
V dopise českým úřadům zároveň upozornila, že mezi potenciální příjemce fondu RSVP Trust patří Babišovi potomci a že premiér má podle komise k dispozici informace o jeho portfoliu.
Babiš nicméně trvá na tom, že fond nevlastní. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony, a premiér už dříve uvedl, že postoj Evropské komise k jeho možnému střetu zájmů ho nezajímá.
Hnutí ANO by sněmovní volby stále vyhrálo, jeho podpora ale dál klesá. Podle říjnového průzkumu NMS by získalo 28,8 procenta hlasů, nejméně od února. Naopak STAN posílil na 18,8 procenta a upevňuje si pozici hlavního opozičního vyzyvatele Andreje Babiše.
Babišovo ANO slábne. Po propadu v komunálkách klesá i v průzkumech pro sněmovní volby
Politika
Hnutí ANO by sněmovní volby stále vyhrálo, jeho podpora ale dál klesá. Podle říjnového průzkumu NMS by získalo 28,8 procenta hlasů, nejméně od února. Naopak STAN posílil na 18,8 procenta a upevňuje si pozici hlavního opozičního vyzyvatele Andreje Babiše.
Ve hře jsou další finanční opatření
Generální ředitelství pro zemědělství podle Transparency International zároveň upozornilo, že Evropská komise přijme všechna potřebná opatření k ochraně finančních zájmů Unie.
Zmínilo například možné další přerušení platebních lhůt, pozastavení plateb nebo finanční opravy. Komise chce také dál sledovat, zda české kontrolní mechanismy dostatečně brání tomu, aby střet zájmů ovlivňoval rozdělování peněz ze společné zemědělské politiky.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Transparency International svůj podnět kromě zemědělského ředitelství poslala také Generálnímu ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, Generálnímu ředitelství pro rozpočet, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům a Evropskému účetnímu dvoru.
Podle šéfa české Transparency International Davida Kotory tak Evropská komise potvrdila její názor, že převedení akcií do svěřenského fondu Babišův střet zájmů nevyřešilo. Česká opozice už dříve premiéra obvinila, že v této otázce obelhal prezidenta i veřejnost.