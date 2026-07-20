Penamu druhým rokem klesly tržby. Zisk se snížil o desetinu
Pekárenská společnost Penam z holdingu Agrofert loni utržila 6,19 miliardy korun, nejméně za poslední čtyři roky. Tržby jí klesly druhý rok po sobě a čistý zisk se snížil přibližně o desetinu na 499 milionů korun. Firma se potýkala s poklesem poptávky po základních druzích pečiva i s rostoucími cenami surovin a vyššími náklady na zaměstnance.
Pekárenské společnosti Penam, která je součástí holdingu Agrofert, loni druhým rokem po sobě klesly tržby. Činily 6,19 miliardy korun, což bylo nejméně za poslední čtyři roky. Meziročně se snížily o 86 milionů korun, tedy přibližně o 1,4 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.
Čistý zisk společnosti klesl z předloňských rekordních 555 milionů na 499 milionů korun. Meziročně se tak snížil zhruba o deset procent. Přesto zůstal výrazně nad úrovní roku 2022, kdy Penam vykázal čistý zisk 150 milionů korun.
Zájem o rohlíky a konzumní chléb klesá
Výsledky firmy ovlivnila zejména nižší poptávka po tradičních pekárenských výrobcích. Spotřebitelé kupovali méně rohlíků a konzumního chleba, tedy produktů, které dlouhodobě tvoří významnou část nabídky tuzemských pekáren.
Penam zároveň čelil růstu cen některých vstupních surovin. Potravinářské podniky vedle cen mouky a dalších ingrediencí ovlivňují také náklady na energie, dopravu, obalové materiály a mzdy. Tyto výdaje přitom není vždy možné v plné míře promítnout do konečných cen pečiva.
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Politika
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Zaměstnanců ubylo, mzdové náklady vzrostly
Společnosti loni vzrostly náklady na zaměstnance, přestože jejich počet klesl. Penam zaměstnával v průměru 1510 lidí, meziročně o 23 méně. Celkové personální náklady však byly o 40 milionů korun vyšší.
Vývoj ukazuje na pokračující tlak na růst mezd v potravinářském průmyslu. Pekárenský sektor se navíc dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků a snaží se část manuálních činností nahrazovat automatizací a modernizací výroby.
Po rekordním roce přišel pokles
Penamu klesly tržby již v roce 2024, tehdy o 1,1 procenta na zhruba 6,3 miliardy korun. Čistý zisk však naopak vzrostl o 29,4 procenta na rekordních 555 milionů korun. V roce 2025 se tak pokles tržeb prohloubil a zároveň se obrátil dosavadní růst ziskovosti.
Při pohledu na delší období zůstávají tržby společnosti výrazně nad úrovní roku 2021. V roce 2022 totiž díky zdražování a změnám na trhu vyskočily přibližně o 41 procent na 6,3 miliardy korun. Čistý zisk tehdy dosáhl 150 milionů korun.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Jeden z největších hráčů na pekárenském trhu
Brněnský Penam vznikl v roce 1999 spojením několika regionálních pekárenských a mlýnských podniků. Součástí Agrofertu je od roku 2004. Firma postupně rozšířila výrobu v Česku a na Slovensku a vstoupila také na maďarský trh.
Vedle běžného a baleného pečiva vyrábí chleby, sladké a trvanlivé pečivo, mouku či toastový chléb. V roce 2019 Penam dokončil převzetí konkurenční skupiny United Bakeries, čímž Agrofert dále posílil své postavení na tuzemském pekárenském trhu.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.