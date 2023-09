Kvasiny stojí. Škodě Auto chybí díly od slovinského dodavatele

Automobilka Škoda Auto ode dneška pozastaví nejméně na týden výrobu v závodě v Kvasinách na Rychnovsku a nevyloučila ani částečné omezení výroby v Mladé Boleslavi. Důvodem je výpadek dodavatele ve Slovinsku, jehož výrobu zničily záplavy. Podle mluvčí automobilky Ivany Povolné slovinská firma dodává Škodě komponenty pro spalovací motory. Výpadek postihl celý koncern Volkswagen. Jde o druhou letošní odstávku Škody Auto, výrobu omezila i koncem ledna kvůli nedostatku čipů. Výroba už téměř tři týdny stojí v kolínské automobilce Toyota, která postrádá díly od požárem zničené firmy Novares.

Podle předsedy podnikové rady a odborového předáka Škody Auto Jaroslava Povšíka se omezení týká všech modelů kromě plně elektrického modelu Enyaq. Situace by se podle něj mohla zlepšit v týdnu od 18. září. Týmy automobilky podle něj kvůli chybějícímu dílu zkouší i dodavatele v Číně. Společnost se snaží udržet co nejvíce zaměstnanců ve výrobě. „Výroba modelu Enyaq se (denně) navýší o 50 kusů na 550,“ řekl Povšík.

Slovinský subdodavatel je schopen podle Povolné dodávat pouze v omezeném rozsahu a usiluje o plné obnovení výroby. Výroba v kvasinském závodě se podle Povolné zastaví na týden. „V tuto chvíli nelze vyloučit změny v produkčních objemech ani v závodě v Mladé Boleslavi, kde výroba zatím probíhá beze změn,“ uvedla v pátek. Týmy automobilky podle ní pracují na snížení dopadů výpadku dílu. Automobilka se nechce vyjadřovat k přesným počtům a modelům.

Letos je to už druhá odstávka

Letos výrobu ve Škoda Auto omezil začátkem roku nedostatek čipů. Odstávky se koncem ledna dotkly závodů v Mladé Boleslavi a Vrchlabí, později i závodu v Kvasinách. Loni byla výroba ve Škodě Auto mimořádně zastavena počátkem roku kvůli nutnosti provést plánované investice, pak výrobu elektrického SUV Enyaq iV na několik týdnů pozastavil nedostatek kabelových svazků z Ukrajiny, na kterou zaútočilo Rusko. Na automobilku také dopadl ničivý lednový požár skladovacích hal dodavatelské firmy Grupo Antolin, Škoda Auto tehdy kvůli nedostatku dílů vyráběla část vozů nekompletních.

Kvůli chybějícím dílům od dodavatele zastavila ve středních Čechách výrobu i kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic. Neplánovaná odstávka tam začala 22. srpna a potrvá i tento týden, minimálně do pátku. Toyota postrádá plastové díly od společnosti Novares CZ Zebrak, jejíž výrobní a skladovací prostory v Žebráku na Berounsku zničil v polovině srpna požár.

