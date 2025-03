Účinná práce s umělou inteligencí vyžaduje kritické myšlení, říká vědec

K efektivní práci s nástroji generativní umělé inteligence, jako je například ChatGPT, potřebují mít lidé kritické myšlení. V rozhovoru to řekl Marek Urban z Psychologického ústavu AV ČR. Hlavní riziko práce s generativní umělou inteligencí podle něj spočívá v tom, že vytváří informace, které mohou být zavádějící.

Pokud třeba studenti pracují se systémem ChatGPT, umělá inteligence (AI) vytváří velké množství nápadů, člověk je ale musí umět vyhodnotit, zda jsou dostatečně správné, řekl vědec. Jeho výzkum ukázal, že ChatGPT dokáže pomoci studentům s horšími vzdělávacími výsledky. U studentů, kteří měli i bez pomoci umělé inteligence dobré výsledky, podle něj nebylo využívání ChatuGPT ve výzkumu přínosné k jejich zlepšení, ale ušetřilo jim čas a úsilí.

Výzkumy dělají odborníci u studentů vysokých škol, v každé skupině je 50 až 60 studentů, kteří dostávají různé úlohy. Studenti, kteří považovali ChatGPT za užitečný nástroj, měli podle Urbana tendenci nadhodnocovat své výkony.

Urban upozornil, že ke spolehlivé práci s informacemi, které vytvoří umělá inteligence, potřebují studenti podrobné vědomosti o daném problému. V případě, že nemají tak rozsáhlé znalosti v daném oboru, nepoznají, když jim umělá inteligence lže, řekl.

Generativní umělá inteligence podle něj nemůže sloužit jako zdroj informací, protože často uvádí takové, které jsou zavádějící. Přesto podle něj studie na Univerzitě Karlově ukázala, že druhým nejčastějším účelem, ke kterému studenti používají nástroje AI, je dohledávání informací.

Důležité je podle Urbana ověřovat informace z více zdrojů. Studenti si musí podle něj budovat vědomosti o tom, co je zajímá, aby dokázali posuzovat kvalitu informací, které jim poskytne umělá inteligence. Neznamená to podle něj, že by se lidé měli soustředit na memorování informací. Je podle něj ale potřeba, aby studenti dokázali rozpoznat rozdíly v tom, jak podávají informace odborníci a jak nástroje umělé inteligence. Pokud umělá inteligence něco neví, může zkusit dát nepřesnou odpověď, uvedl Urban. Tak mohou lidé podle něj poznat, že si AI vymýšlí.

"Máme čím dál méně vodítek na to, abychom dokázali posoudit pravdivost textu," řekl Urban. Poukázal na to, že se nástroje umělé inteligence velmi rychle vyvíjejí. Proto je podle něj důležité umět porovnávat informace na základě vědecké expertizy či vědeckých článků.

