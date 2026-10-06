Evropská AI se dere vzhůru. Mistral novým modelem dotahuje čínskou špičku
Evropský Mistral přichází s novým modelem umělé inteligence, kterým chce zmenšit náskok čínských vývojářů v oblasti otevřené AI. Mistral Large 4 má jeden bilion parametrů a firma ho cílí hlavně na kyberbezpečnost, programování, výrobu a finance. Nejdřív se k němu dostanou vývojáři, experti na kyberbezpečnost a státní instituce.
Francouzská společnost Mistral představila nový model umělé inteligence Mistral Large 4, zkráceně ML4. Firma tvrdí, že se řadí mezi nejlepší otevřené modely na světě a že mezi systémy vyvinutými mimo Čínu má výrazný náskok. Přichází v době, kdy se západní technologické společnosti snaží zmenšit rozdíl oproti čínským vývojářům, kteří v oblasti otevřených modelů dosud patří k nejsilnějším hráčům, píše CNBC.
Model, kterému Mistral přezdívá také le Chonk, má jeden bilion parametrů. Podle firmy je zvlášť silný v úlohách spojených s kyberbezpečností, programováním, výrobou, financemi a multimodálními funkcemi. Nejprve bude dostupný ve zkušebním režimu vývojářům, odborníkům na kybernetickou bezpečnost a státním institucím, širší zpřístupnění má přijít později během měsíce.
Francouzský Mistral, považovaný za největší evropskou naději v umělé inteligenci, získal od investorů tři miliardy eur, tedy zhruba 72,6 miliardy korun. Rekordní kolo vedené Samsungem firmu ocenilo na více než 21 miliard eur. Server CNBC uvádí, že Mistral chce peníze nalít do vlastních datacenter, výpočetního výkonu a vývoje větších a rychlejších modelů.
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Francouzský Mistral, považovaný za největší evropskou naději v umělé inteligenci, získal od investorů tři miliardy eur, tedy zhruba 72,6 miliardy korun. Rekordní kolo vedené Samsungem firmu ocenilo na více než 21 miliard eur. Server CNBC uvádí, že Mistral chce peníze nalít do vlastních datacenter, výpočetního výkonu a vývoje větších a rychlejších modelů.
Mistral chce dohnat čínský náskok
Otevřené modely AI získávají stále větší význam. Na rozdíl od uzavřených systémů od firem jako OpenAI nebo Anthropic je lze upravovat a provozovat na vlastní infrastruktuře. Právě v této kategorii mají v poslední době silnou pozici čínské firmy a jejich modely se čím dál víc prosazují i mimo domácí trh.
Mistral chce tuto převahu narušit. ML4 byl podle firmy trénován dva měsíce na 4000 grafických procesorech Nvidia Grace Blackwell ve vlastních evropských datových centrech. Po zveřejnění základních parametrů by měl model podle Mistralu patřit mezi světovou špičku otevřených systémů z hlediska souhrnného výkonu v benchmarkových testech.
Firma zároveň tvrdí, že jde s výrazným odstupem o nejsilnější model s otevřenými vahami, který vznikl mimo Čínu. Ani nový systém ale není bez slabin. V některých oblastech, například v programování, podle dostupných výsledků stále za nejvýkonnějšími modely zaostává.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Další zlepšení má přinést nový kapitál
Mistral chce výkon svého modelu dál zvyšovat. „Schopnosti modelu se budou dále zlepšovat s tím, jak budeme rozšiřovat naši trénovací kapacitu po investičním kole série D,“ uvedl spoluzakladatel a hlavní vědecký pracovník firmy Guillaume Lample.
Právě nové financování dává Mistralu prostor k dalším investicím. V září firma získala v investičním kole série D tři miliardy eur při ocenění 21 miliard eur. Tím si upevnila pozici jednoho z nejlépe financovaných a nejhodnotnějších evropských startupů v oblasti umělé inteligence.
Mistral byl dlouho vnímán jako jediná skutečně velká evropská odpověď na OpenAI a Anthropic. Nový model má tuto pozici dál posílit a zároveň ukázat, že v otevřené AI nemusí západní firmy přenechávat náskok jen čínským konkurentům.
Francouzský startup v oblasti umělé inteligence Mistral získal dluhové financování ve výši 830 milionů dolarů na vybudování datového centra poháněného tisíci čipů společnosti Nvidia. Informoval o tom server CNBC.
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Francouzský startup v oblasti umělé inteligence Mistral získal dluhové financování ve výši 830 milionů dolarů na vybudování datového centra poháněného tisíci čipů společnosti Nvidia. Informoval o tom server CNBC.
Velkou roli má hrát kyberbezpečnost
Jedním z hlavních zaměření ML4 je kybernetická bezpečnost. Podle Lamplea by nový model mohl pomoci firmám a státním institucím bránit se proti útočníkům, kteří obcházejí ochranné mechanismy uzavřených modelů a následně je využívají k provádění kybernetických útoků.
Význam otevřených systémů se ukázal už dříve v tomto roce. Startup Hugging Face použil čínský model GLM 5.2 od společnosti Z.ai k obraně proti průniku, za kterým stáli nekontrolovaní agenti OpenAI. Firma se nejprve pokusila využít přední americké uzavřené systémy, jejich bezpečnostní mechanismy ale obranné kroky vyhodnotily jako útok a zablokovaly je.
Do závodu o výkonné otevřené modely se přidávají také další americké firmy. Startup Reflection AI, podporovaný Nvidií, představil svůj první otevřený model a tvrdí, že jeho schopnosti odpovídají čínskému GLM 5.2. Ten už ale mezitím překonal novější model GLM 5.3.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.