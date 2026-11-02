V obchoďácích shnilo jídlo. Hackeři udělali z lednic trouby
Hackeři jsou čím dál vynalézavější. Po útocích na obchodní řetězce ve Francii přišla nová vlna úderů na jiné evropské řetězce. Incidenty byly hlášeny v Belgii, Irsku, Švédsku, Finsku a Estonsku. Obchodníci vyhodili jídlo za miliony eur.
Supermarkety napříč Evropou zasáhla v pondělí další vlna hackerských útoků, kdy se prudce zvedla teplota v chladničkách a mrazácích. Událost podle Bloombergu připomněla rozsáhlejší problém, který minulý měsíc postihl Francii.
Společnosti Ahold Delhaize, Carrefour a Spar oznámily potíže s chladničkami a mrazáky v prodejnách v Belgii, byly zasaženy také řetězce supermarketů ve Švédsku, Irsku a Finsku. Obchodníci museli potraviny vyhazovat. Předpokládá se, že potíže mají na svědomí hackeři. Zařízení mohou být v případě, že využívají zastaralý software, pro který již nelze aplikovat bezpečnostní záplaty, zranitelná.
Hackeři dokázali na dálku proměnit mrazáky francouzských supermarketů v topení a způsobili škody za miliony eur. Případ ukazuje, jak zranitelná je stále propojenější civilizace a jak málo někdy stačí k narušení systémů, které považujeme za samozřejmé, píše ve svém komentáři analytik a bývalý ředitel Transparency International ČR David Ondráčka.
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Názory
Hackeři dokázali na dálku proměnit mrazáky francouzských supermarketů v topení a způsobili škody za miliony eur. Případ ukazuje, jak zranitelná je stále propojenější civilizace a jak málo někdy stačí k narušení systémů, které považujeme za samozřejmé, píše ve svém komentáři analytik a bývalý ředitel Transparency International ČR David Ondráčka.
Mluvčí dánského výrobce chladicích systémů Danfoss uvedl, že se incidenty napříč Evropou týkaly jeho produktů, stejně jako tomu bylo v říjnu ve Francii. Tam kybernetické útoky zasáhly přibližně 700 obchodů, vyřadily z provozu chladicí systémy a donutily prodejny znehodnocené potraviny zlikvidovat. Mezi zasaženými byly řetězce Intermarché, Coopérative U a Carrefour. K útoku se veřejně nepřihlásila žádná skupina.
Nizozemský maloobchodní řetězec Ahold Delhaize potvrdil, že v neděli v noci došlo v řadě jeho belgických prodejen Delhaize k IT incidentu, který ovlivnil chladicí systémy. Mluvčí společnosti Carrefour Belgium uvedl, že zasaženo bylo 15 z jejích 700 poboček. Mluvčí nizozemského řetězce Spar sdělil, že chlazení selhalo zhruba v pěti jeho prodejnách.
V Irsku mluvčí skupiny Musgrave Group uvedl, že kybernetický incident zasáhl chladicí systémy ve 13 pobočkách řetězce SuperValu. Chlazené a mražené produkty byly v dotčených prodejnách z preventivních důvodů staženy z prodeje.
Severní Korea proměnila kybernetické útoky na kryptoměny v jeden z nejvýnosnějších zdrojů příjmů režimu. Elitní hackerská skupina TraderTraitor, kterou FBI viní z nedávné krádeže 6,3 miliardy dolarů z burzy Binance, má podle expertů využívat umělou inteligenci k rychlejším a přesnějším útokům na velké kryptoměnové firmy. Výnosy z podobných akcí mohou podle odhadů financovat značnou část severokorejských zbrojních programů.
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Money
Severní Korea proměnila kybernetické útoky na kryptoměny v jeden z nejvýnosnějších zdrojů příjmů režimu. Elitní hackerská skupina TraderTraitor, kterou FBI viní z nedávné krádeže 6,3 miliardy dolarů z burzy Binance, má podle expertů využívat umělou inteligenci k rychlejším a přesnějším útokům na velké kryptoměnové firmy. Výnosy z podobných akcí mohou podle odhadů financovat značnou část severokorejských zbrojních programů.
Mrazák, kde je 50 stupňů
Také několik supermarketů řetězců ICA a Coop ve Švédsku zaznamenalo vyšší teploty v mrazácích. Prodejna Ica Kvantum v Sjöbo na své facebookové stránce uvedla, že teplota v mrazácích stoupla až na 50 °C, a dodala, že má podezření na hackerský útok.
Experti mají za to, že podobné útoky umožňuje umělá inteligence. Robert Lee, šéf společnosti Dragos zaměřené na kybernetickou bezpečnost a přední odborník na útoky, uvedl pro Financial Times, že velké jazykové modely hackerům usnadnily přístup ke znalostem a nástrojům potřebným k zasažení většího počtu zařízení a lokalit současně.
Hackeři zasáhli chladicí systémy zhruba 150 francouzských supermarketů a na dálku spustili jejich nucené odmrazování. Teplota v zařízeních podle médií vystoupala až k 50 stupňům a obchody musely vyhodit velké množství mraženého a čerstvého zboží. Škody mohou jít do milionů eur.
Mrazáky se změnily v pece a jídlo je na vyhození. Hackeři napadli 150 francouzských supermarketů
Zprávy z firem
Hackeři zasáhli chladicí systémy zhruba 150 francouzských supermarketů a na dálku spustili jejich nucené odmrazování. Teplota v zařízeních podle médií vystoupala až k 50 stupňům a obchody musely vyhodit velké množství mraženého a čerstvého zboží. Škody mohou jít do milionů eur.
Začátkem tohoto roku se podezřelí íránští hackeři zaměřili na desítky vodárenských zařízení v USA, přičemž správcům zablokovali přístup do systémů a vynutili odstávky.
„Dosah a rozsah těchto útoků jsou bezprecedentní,“ uvedl s tím, že útoky na operační technologie bývaly dříve pouze jednorázovými incidenty. „Nikdy jsme neměli situaci, kdy by bylo najednou zasaženo více než sto vodárenských provozů. Nikdy jsme neměli stovky supermarketů současně.“
V USA Pentagon minulý týden uvedl, že vyšetřuje selhání mrazáků na skladování potravin v několika vojenských zařízeních.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.