Komárkova Allwyn dokončila převzetí britské národní loterie

Loterijní společnost Allwyn dokončila převzetí firmy Camelot UK Lotteries, která v Británii provozuje prestižní Národní loterii. Allwyn, který patří do skupiny KKCG českého podnikatele Karla Komárka. Camelot UK má licenci na provozování Národní loterie do 31. ledna 2024. Navazující licenci udělila loni v září britská Komise pro hazardní hry společnosti Allwyn Entertainment, dceřinému podniku Allwynu.

Reklama

Allwyn loni v listopadu uzavřel akcvizici

„S účinností od dokončení transakce se společnost Camelot, současný provozovatel Národní loterie na základě licence platné do 31. ledna 2024, stala dceřiným podnikem ve 100procentním vlastnictví společnosti Allwyn,“ uvedla nadnárodní loterijní společnost v tiskové zprávě.

Allwyn loni v listopadu uzavřel akvizici firmy Camelot UK Lotteries od kanadského penzijního fondu Ontario Teachers' Pension Plan. Komise pro hazardní hry převzetí schválila před dvěma týdny.

Komárek je druhým nejbohatším Čechem

Společnost Allwyn, která se dříve jmenovala Sazka Entertainment, provozuje loterie v Rakousku, České republice, Řecku, na Kypru a v Itálii. Licenci na provoz britské Národní loterie má na deset let. Britská Národní loterie patří k největším na světě.

Češi stále víc sázejí online, ukazují výsledky Komárkova Allwynu Zprávy z firem Nadnárodní provozovatel loterií Allwyn, který patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, ve třetím čtvrtletí zvýšil provozní zisk (EBITDA) o 12 procent na 314,5 milionu eur (zhruba 7,7 miliardy korun). V samotné České republice se zisk zvýšil o 32 procent na 31,9 milionu eur. ČTK Přečíst článek

Komárek je podle žebříčku české mutace časopisu Forbes druhým nejbohatším Čechem, hodnotu jeho majetku časopis v říjnu odhadl na 190,2 miliardy korun. Americký Forbes hodnotu Komárkova majetku odhaduje na 7,7 miliardy dolarů (169,6 miliardy korun). Celosvětově tak patří Komárkovi 295. příčka mezi nejbohatšími lidmi.

Reklama

Komárkova Allwyn jedná o převzetí britských operací firmy Camelot Zprávy z firem Společnost Allwyn Entertainment ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, která nedávno v Británii získala desetiletou licenci na provoz prestižní Národní loterie, jedná o koupi britských operací společnosti Camelot. Ta vlastní licenci na provoz loterie v současnosti. Oznámily to společnosti v dnešním prohlášení. Server Sky News s odvoláním na informované zdroje napsal, že dohoda by mohla být uzavřena v nadcházejících týdnech a hodnota transakce by měla činit 100 milionů liber (2,9 miliardy korun). ČTK Přečíst článek