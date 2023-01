Kolínská Toyota vyvrací fake news o úplném zavření továrny. Výrobu ale zastaví, na většinu února

V automobilce Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně od středy kvůli nedostatku komponentů zastavují výrobu. Celková doba odstávky zatím není známá, měla by to být větší část února. Podle mluvčího automobilky Tomáše Paroubka je důvodem výpadek subdodávek pro českého dodavatele způsobený epidemií covidu v Číně na konci loňského roku.

Reklama

„Rozjezd linky je plánován na poslední týden v únoru, může se ale změnit spousta věci, dodání dílů dříve, nebo naopak,” uvedl Paroubek. Chybí podle něj komponenty do obou modelů, které se v Kolíně vyrábějí, a to Aygo a Yaris. „Nebudeme sdílet jméno dodavatele ani konkrétní díl, který nás bohužel zastavil s ohledem na překážky v dodavatelském řetězci. Jedná se o subdodávky komponent pro české dodavatele, nedostatek vznikl v důsledku výpadku výroby v Číně během listopadu a prosince způsobeného covid-19,” doplnil mluvčí.

Kolínská Toyota nemá díly, v únoru zastaví výrobu. I na několik týdnů Zprávy z firem Automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně zastaví v únoru kvůli nedostatku komponentů výrobu, poslední směna je plánovaná na 31. leden, řekl mluvčí automobilky Tomáš Paroubek. ČTK Přečíst článek

Úplné uzavření podniku v průmyslové zóně Ovčáry u Kolína se podle Paroubka nechystá. „Někdo vytvořil fake news, která není pravdivá, a toto spustilo velkou reakci,” řekl. Poptávka po autech podle něj vzrostla, automobilka plánujeme vyrobit letos opět přes 200 tisíc vozů. „I přes toto zastavení uděláme maximální kroky, abychom vozy dodali co nejdříve zákazníkům, kteří nyní čekají na dodávku již objednaných vozů,” doplnil.

Uzavření automobilky vyvrátil i starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín). „Myslím si, že to je poplašná zpráva, odstávka je způsobena nedostatkem některých komponentů, což už se stalo v době covidu, a nemáme informace, že by to mělo ohrožovat další výrobu. Nepředpokládám to ani proto, že Toyota tam v posledních letech značně investovala,” řekl.

Produkce Toyoty v domovském Japonsku byla nejnižší za půl století. Přesto obhájila post největší automobilky na světě Zprávy z firem Skupina Toyota Motor loni opět předstihla německý koncern Volkswagen a třetí rok za sebou zůstala největším prodejcem aut na světě. Informovala o tom japonská automobilka, které se podařilo snížit dopad nedostatku čipů. Výsledky zahrnují i vozy automobilek Daihatsu Motor a Hino Motors, které patří do skupiny Toyota. Celosvětový prodej skupiny byl loni díky silné poptávce v Asii na stejné úrovni jako v předchozím roce. Toyota v roce 2022 prodala přibližně 10,48 milionu vozů, což znamená meziroční pokles o 0,1 procenta. ČTK Přečíst článek

Reklama

Vliv odstávky na dodavatele? Nepatrný i významný

Odstávka v kolínské Toyotě bude mít dopad na její dodavatele v dalších regionech. Například výrobce autodílů Futaba Czech v Havlíčkově Brodě částečně omezí výrobu, změny by se mohly dotknout přibližně 400 pracovníků. „Je to jeden z našich největších zákazníků, takže i my musíme omezit výrobu po dobu jejich odstávky,” řekl vedoucí administrativy Petr Charvát. Uvedl, že se firma bude snažit přesunout co nejvíc pracovníků z projektů pro Toyotu v Kolíně na jiné projekty, údržbu nebo čas využije pro jejich školení.

Výrobce světel do automobilů Koito Czech, který má továrnu v Žatci na Lounsku, se zastavení výroby v kolínské Toyotě dotkne zatím jen mírně. „Jedeme stejný směnný provoz, výrobu neomezujeme, ale asi 60 lidí bude muset každý týden zůstat doma, ale vzhledem k tomu, že máme zhruba 1200 zaměstnanců, tak to je zvládnutelné. Zaměstnanci mají starou dovolenou, doufejme, že to nebude trvat déle a nepřidají se další,” řekl manažer firmy Zdeněk Šíma.

Divize automotive ostravské skupiny BR Group, kterou tvoří čtyři plastikářské a jedna strojírenská firma, pro kolínskou Toyotu plní některé zakázky. Ředitel divize Libor Černý řekl, že měsíční výpadek výroby Toyoty ale pro ně nebude fatální. „Jeden z drobných strojírenských dílů pro Toyotu dodává strojírenská společnost Komas z Opavy svému zákazníkovi Continentalu. Pokud by se jeho odběr opravdu zcela zastavil, znamenalo by to v jednom měsíci vynechání zhruba 12 výrobních směn na jednom ze tří postupových lisů Komasu. Kapacitně tento výpadek nepocítíme, v tržbách bude v daném období výrazný. Zatím ale žádný propad od zákazníka hlášen nemáme,” uvedl Černý.

V Česku se vyrobilo 1,2 milionu aut. Jen zlomek pro domácí trh Money Výroba osobních aut loni meziročně stoupla o 10,2 procenta na 1,218 milionu vozů. Na tuzemský trh směřovalo 87 736 vozidel, tedy o 9,7 procenta méně než v předchozím roce. Více než 92 procent vyrobených automobilů zamířilo na zahraniční trhy. Export vozidel tak v meziročním srovnání naopak zaznamenal 12procentní růst. Sdělilo Sdružení automobilového průmyslu (SAP). ČTK Přečíst článek

Toyota v tom není sama

Toyota Motor Manufacturing Czech Republic zaměstnává v Kolíně zhruba 3600 lidí. Zaměstnanci podle Paroubka o mzdu nepřijdou, automobilka využije podobně jako při minulých odstávkách různé varianty, například dovolené, konto pracovní doby nebo náhrady za prostoj s náhradou mzdy ve výši 80 procent průměrného výdělku.

Úřad práce podle mluvčí Kateřiny Beránkové nesděluje zaměstnavatele, kteří mu nahlásili záměr hromadného propouštění. „Pokud zaměstnavatelé nahlásí ÚP ČR záměr hromadného propouštění, neznamená to, že lidé okamžitě přijdou o práci, jedná se o záměr. Tudíž k hromadnému propouštění dochází zpravidla v řádu několika měsíců,” řekla. Ke konci loňského prosince podle ní nahlásili záměr hromadného propouštění ve Středočeském kraji čtyři zaměstnavatelé. V následujících měsících by se to mohlo dotknout 23 zaměstnanců.

Kolínská automobilka produkuje v běžném režimu denně zhruba 1000 aut. Loni navýšila po dvou slabších letech produkci zhruba o čtvrtinu, vyrobila přes 202 tisíc vozů modelů Yaris a Aygo. Do rozšíření výroby v Ovčárech investovala v letech 2018 až 2021 zhruba 4,5 miliardy korun. Od roku 2021 se vyrábí model Yaris, od loňska model Aygo X.

Výrobu od pondělí omezila rovněž automobilka Škoda Auto. Kvůli nedostatku čipů tento týden se odstávka dotkne závodů v Mladé Boleslavi a Vrchlabí, v Kvasinách se dál vyrábí bez omezení.

Škoda Auto loni vyrobila méně vozů. Každý čtrnáctý byl z Indie Zprávy z firem Škoda Auto loni celosvětově vyrobila téměř 780 tisíc vozů, což je o 22 tisíc, tedy o tři procenta, aut méně než v předchozím roce. Celkem 636 tisíc vyrobených aut připadá na české závody automobilky v Mladé Boleslavi a Kvasinách. Okolo 56 tisíc vozů Škoda vyrobila v indických závodech, uvedla největší tuzemská automobilka. ČTK Přečíst článek