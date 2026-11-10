Jaroslav Havel ovládl Cyrrus. Chce spravovat miliardové investice
Zakladatel advokátní kanceláře Havel & Partners Jaroslav Havel posiluje svůj investiční byznys. Prostřednictvím společnosti One Family Office Capital navýšil podíl v Cyrrus investiční společnosti na 63 procent a získal nad ní většinovou kontrolu. Dosavadní většinový vlastník Jiří Loubal zůstává prostřednictvím investiční skupiny Cyrrus významným menšinovým akcionářem. Společnost nyní čeká změna názvu a další rozvoj fondů určených především kvalifikovaným investorům.
Jaroslav Havel navýšil svou účast v licencovaném správci investičních fondů na 63 procent, čímž převzal většinovou kontrolu nad společností. Dosavadní většinový vlastník, investiční skupina Cyrrus podnikatele Jiřího Loubala, v ní zůstává jako klíčový menšinový akcionář. Obě strany chtějí společně vybudovat platformu zaměřenou především na fondy kvalifikovaných investorů.
Transakce navazuje na loňský kapitálový vstup Havlovy skupiny. Nová vlastnická struktura má umožnit další rozvoj společnosti, která se chce specializovat na správu prémiových fondů, zejména v oblasti private equity a nemovitostí. Ambicí je propojit investiční kapitál se zkušenostmi z finančních trhů, právním a daňovým poradenstvím a řízením rizik.
Svoji kancelář založil Jaroslav Havel před dvaceti lety, vybudoval z ní největší právní firmu ve střední Evropě. Zastupuje největší klienty v Česku a na Slovensku, velké korporace, miliardáře, veřejný sektor. Podílí se na tvorbě legislativy. Jak sám říká, baví ho složité koncepty, které umí řešit. Jak se staví kancelář s cílem být nejúspěšnější?
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Svoji kancelář založil Jaroslav Havel před dvaceti lety, vybudoval z ní největší právní firmu ve střední Evropě. Zastupuje největší klienty v Česku a na Slovensku, velké korporace, miliardáře, veřejný sektor. Podílí se na tvorbě legislativy. Jak sám říká, baví ho složité koncepty, které umí řešit. Jak se staví kancelář s cílem být nejúspěšnější?
Havel chce vytvořit platformu pro bohaté investory
„Při zakládání a správě fondů rozhoduje schopnost propojit investiční strategii s detailní právní a daňovou strukturou. Spojením investičních kapacit One Family Office se zázemím skupiny Cyrrus vytváříme pro zakladatele fondů i bonitní investory institucionální prostředí, které těmto nárokům plně odpovídá,“ uvedl Jaroslav Havel, zakladatel a řídící partner One Family Office. Odbornou podporu má poskytovat také advokátní kancelář Havel & Partners.
Investiční společnost chce do budoucna spravovat maximálně 25 až 30 pečlivě vybraných fondů. Vedle tradičních fondových struktur plánuje vytvářet také rodinné fondy kvalifikovaných investorů určené uzavřeným skupinám investorů a takzvané access fondy. Ty mají umožnit přístup k obtížně dostupným zahraničním investicím v oblastech private equity, venture capital a realit.
„Budeme také vytvářet i takzvané rodinné fondy kvalifikovaných investorů pro uzavřené skupiny investorů a takzvané access fondy, které budou umožňovat přístup k vybraným těžko dostupným světovým privátním investicím v oblasti private equity, venture capital i realit,“ popsal Havel.
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Cyrrus zůstává ve hře. Pomůže s kapitálem i distribucí
Investiční skupina Cyrrus Jiřího Loubala si i po změně vlastnické struktury ponechá významnou roli. Vedle kapitálového propojení bude do společného podnikání přispívat analytickým zázemím, zkušenostmi z kapitálových trhů a distribucí investičních produktů. V dohodnutých případech má rovněž zajišťovat získávání kapitálu pro vybrané fondy.
„Investiční společnost jsme vybudovali jako spolehlivého licencovaného správce a vstup Jaroslava Havla otevírá další fázi jejího rozvoje. Pro investiční skupinu Cyrrus zůstává společnost přirozeným partnerem pro fondová řešení našich privátních i institucionálních klientů,“ uvedl Jiří Loubal.
Důležitou součástí nové strategie má být také řízení investičních rizik. Partneři chtějí využít zkušenosti z poradenského byznysu i investování do různých typů aktiv. Právní a daňové poradenství bude přednostně zajišťovat Havel & Partners, spolupráce však zůstane otevřená také externím poradcům jednotlivých fondů.
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Investoři často věří, že se rozhodují racionálně, na základě dat a ekonomických analýz. Ve skutečnosti však jejich rozhodování zásadně ovlivňují emoce. Strach z promarněné příležitosti, panika při propadech trhů nebo přílišná náklonnost k akciím, které už vlastní, mohou vést k drahým chybám. Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko, v podcastu Newstream Byznys Talks vysvětluje, proč emoce nelze vypnout a jak si nastavit pravidla, která investora ochrání před vlastními rozhodnutími.
Cyrrus čeká přejmenování
Změna většinového vlastníka se promítne také do názvu investiční společnosti. Ta projde rebrandingem a získá novou identitu nezávislou na obou partnerských skupinách. Cílem je zdůraznit její postavení otevřené platformy, která bude poskytovat služby nejen vlastním, ale také externím fondovým projektům.
Nový název i konkrétní rozvojové projekty chce společnost představit v nadcházejících měsících. Její ambicí je stát se významným správcem fondů kvalifikovaných investorů na českém trhu.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.