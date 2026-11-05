J&T dál sází na Šmejce. Za 3,7 miliardy kupuje další kus Emma Capital
J&T dál posiluje vazby s investiční skupinou Jiřího Šmejce. Fond J&T Arch II koupil za 150 milionů eur, zhruba 3,7 miliardy korun, podíl 8,1 procenta v hlavní investiční platformě Emma Capital. Spolu s fondem J&T Arch Investments tak skupina kontroluje 16,7 procenta Emma Alpha Holding, pod který spadají mimo jiné Packeta, Premier Energy nebo sázkový holding Entain CEE.
J&T výrazně navyšuje svou sázku na investiční impérium Jiřího Šmejce. Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch II koupil od Šmejce 8,1 procenta společnosti Emma Alpha Holding za 150 milionů eur, tedy přibližně 3,7 miliardy korun. Společně s fondem J&T Arch Investments tak nyní fondy skupiny drží v hlavní investiční platformě Emma Capital podíl 16,7 procenta.
Emma Alpha sdružuje několik výrazných aktiv. Patří pod ni sázkový holding Entain CEE, energetická skupina Premier Energy, logistická Packeta, provozovatel výdejních boxů BoxNow nebo zdravotnické investice včetně Magna MedTech Group.
Energetická skupina Premier Energy, kterou prostřednictvím investičního fondu Emma Capital kontroluje český podnikatel Jiří Šmejc, plánuje zásadní krok na rumunském trhu. Za 700 milionů eur (zhruba 17,1 miliardy korun) chce koupit distributora elektřiny Evryo. Transakce je zatím podmíněna schválením akcionářů i regulačních úřadů, přičemž její dokončení společnost očekává ve druhé polovině letošního roku.
Šmejc investuje miliardy v Rumunsku. Chce ovládnout distribuční síť pro 1,5 milionu lidí
Zprávy z firem
Energetická skupina Premier Energy, kterou prostřednictvím investičního fondu Emma Capital kontroluje český podnikatel Jiří Šmejc, plánuje zásadní krok na rumunském trhu. Za 700 milionů eur (zhruba 17,1 miliardy korun) chce koupit distributora elektřiny Evryo. Transakce je zatím podmíněna schválením akcionářů i regulačních úřadů, přičemž její dokončení společnost očekává ve druhé polovině letošního roku.
J&T na Šmejcovi už vydělala
J&T Arch Investments vstoupil do Emma Alpha poprvé v březnu 2024. Jeho nepřímá participace postupně narostla na 8,6 procenta a podle J&T fondu přinesla zhodnocení 23 procent ročně. Současně s novou transakcí fond svou původní investici přestrukturoval a oba fondy nyní drží přímé podíly prostřednictvím společné společnosti Arem Capital Holding.
„Partnerství s Jiřím Šmejcem a jeho skupinou Emma Capital se nám dlouhodobě osvědčilo, a to nejen v rovině byznysové. Je pro nás tedy přirozené jej dále prohloubit a rozšířit o něj i portfolio fondu J&T Arch II,“ uvedl člen investičního výboru fondů Adam Tomis.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Emma Capital založil Šmejc v roce 2012 a v posledních letech se zaměřuje především na trhy Evropské unie. Ve firmách, do kterých kapitálově vstupuje, většinou hraje aktivní roli a podílí se na jejich řízení, rozvoji či případné restrukturalizaci.
J&T Arch je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Starší fond J&T Arch Investments funguje od roku 2020 a s aktivy přesahujícími 200 miliard korun je podle J&T největším fondem ve středoevropském prostoru. J&T Arch II odstartoval v první polovině letošního roku a už v prvním upisovacím období do něj investoři vložili téměř 300 milionů eur.