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Jančurova Student Agency slaví 30 let. K výročí nabízí akční letenky do 38 destinací

Radim Jančura
ČTK
Jiří Frydlewicz
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Student Agency podnikatele Radima Jančury slaví 30 let od založení a výročí využívá k akční nabídce letenek do 38 destinací. Firma zároveň chystá modernizaci webu a novou pobočku v pražském Karlíně. Z jejích prodejních dat vyplývá, že Češi stále více míří do exotiky, nejrychleji roste zájem o Vietnam.

Student Agency letos slaví 30 let od svého založení. Firma podnikatele Radima Jančury, která začínala u studentských pobytů a postupně rozšířila podnikání o prodej letenek, autobusovou i železniční dopravu, dnes staví především na cestování do zahraničí, prodeji letenek a dovolených.

Historie společnosti sahá do roku 1993, kdy Jančura ještě jako student Vysokého učení technického v Brně začal zprostředkovávat au pair pobyty v zahraničí. Samotná společnost Student Agency vznikla 11. listopadu 1996. Později rozšířila aktivity také o autobusovou a železniční dopravu pod značkou RegioJet.

„Byl to vlastně takový jeden z prvních českých startupů, i když se tomu tehdy tak neříkalo. Začínal jsem jako student s jednoduchým nápadem, minimálním kapitálem a velkou chutí dělat věci jinak,“ uvedl Radim Jančura. Firma podle něj chce i po třiceti letech pokračovat v dalších změnách a nových projektech.

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Akční letenky do 38 destinací

Součástí výročních oslav je speciální nabídka letenek do 38 destinací s odlety z Prahy a Vídně. Zákazníci je mohou vybírat do 30. listopadu 2026, přičemž akční ceny platí pro vybrané termíny v letech 2026 a 2027 podle aktuální dostupnosti.

Student Agency zároveň chystá modernizaci svého webu a na začátku roku 2027 plánuje otevřít novou pobočku v pražském Karlíně. Prostřednictvím portálu Dovolena.cz firma nabízí také zájezdy přibližně 300 českých a zahraničních cestovních kanceláří.

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Češi míří do exotiky, roste Vietnam

Podle prodejních dat firmy zůstává silný zájem o exotické destinace. Pro zimní sezonu 2026/2027 patří mezi nejprodávanější Bangkok, Phuket, Hanoj, Manila a Maledivy. Prodeje letenek do Bangkoku meziročně vzrostly o 26 procent, do Hanoje dokonce o 47 procent. Vietnamská metropole přitom loni mezi desítkou nejprodávanějších exotických destinací Student Agency vůbec nebyla.

K růstu zájmu o Hanoj může podle firmy přispívat i nové spojení z Prahy, které funguje od října 2026 a umožňuje cestovat bez přestupu na jiné letadlo, pouze s technickým mezipřistáním v Almaty.

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Levnější Bangkok, Phuket i Maledivy

Student Agency eviduje meziročně nižší ceny letenek také do některých exotických destinací. Do Bangkoku byly podle firmy přibližně o 14 procent nižší, na Phuket až o 29 procent a na Maledivy zhruba o osm procent.

„Vždy ale záleží na konkrétním termínu a dostupnosti letenek,“ upozornila ředitelka prodeje Student Agency Martina Hrnčířová.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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