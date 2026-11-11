Jančurova Student Agency slaví 30 let. K výročí nabízí akční letenky do 38 destinací
Student Agency podnikatele Radima Jančury slaví 30 let od založení a výročí využívá k akční nabídce letenek do 38 destinací. Firma zároveň chystá modernizaci webu a novou pobočku v pražském Karlíně. Z jejích prodejních dat vyplývá, že Češi stále více míří do exotiky, nejrychleji roste zájem o Vietnam.
Student Agency letos slaví 30 let od svého založení. Firma podnikatele Radima Jančury, která začínala u studentských pobytů a postupně rozšířila podnikání o prodej letenek, autobusovou i železniční dopravu, dnes staví především na cestování do zahraničí, prodeji letenek a dovolených.
Historie společnosti sahá do roku 1993, kdy Jančura ještě jako student Vysokého učení technického v Brně začal zprostředkovávat au pair pobyty v zahraničí. Samotná společnost Student Agency vznikla 11. listopadu 1996. Později rozšířila aktivity také o autobusovou a železniční dopravu pod značkou RegioJet.
„Byl to vlastně takový jeden z prvních českých startupů, i když se tomu tehdy tak neříkalo. Začínal jsem jako student s jednoduchým nápadem, minimálním kapitálem a velkou chutí dělat věci jinak,“ uvedl Radim Jančura. Firma podle něj chce i po třiceti letech pokračovat v dalších změnách a nových projektech.
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Akční letenky do 38 destinací
Součástí výročních oslav je speciální nabídka letenek do 38 destinací s odlety z Prahy a Vídně. Zákazníci je mohou vybírat do 30. listopadu 2026, přičemž akční ceny platí pro vybrané termíny v letech 2026 a 2027 podle aktuální dostupnosti.
Student Agency zároveň chystá modernizaci svého webu a na začátku roku 2027 plánuje otevřít novou pobočku v pražském Karlíně. Prostřednictvím portálu Dovolena.cz firma nabízí také zájezdy přibližně 300 českých a zahraničních cestovních kanceláří.
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Češi míří do exotiky, roste Vietnam
Podle prodejních dat firmy zůstává silný zájem o exotické destinace. Pro zimní sezonu 2026/2027 patří mezi nejprodávanější Bangkok, Phuket, Hanoj, Manila a Maledivy. Prodeje letenek do Bangkoku meziročně vzrostly o 26 procent, do Hanoje dokonce o 47 procent. Vietnamská metropole přitom loni mezi desítkou nejprodávanějších exotických destinací Student Agency vůbec nebyla.
K růstu zájmu o Hanoj může podle firmy přispívat i nové spojení z Prahy, které funguje od října 2026 a umožňuje cestovat bez přestupu na jiné letadlo, pouze s technickým mezipřistáním v Almaty.
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Levnější Bangkok, Phuket i Maledivy
Student Agency eviduje meziročně nižší ceny letenek také do některých exotických destinací. Do Bangkoku byly podle firmy přibližně o 14 procent nižší, na Phuket až o 29 procent a na Maledivy zhruba o osm procent.
„Vždy ale záleží na konkrétním termínu a dostupnosti letenek,“ upozornila ředitelka prodeje Student Agency Martina Hrnčířová.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.