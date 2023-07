Masakrům na školách má předejít chytrá pistole. Střílí jen z rukou majitele

Masové vraždy v amerických školách i na jiných místech světa přiměly politiky i výrobce zbraní přemýšlet nad tím, jak tomu zabránit. Americký start-up nyní přišel na trh s první sériové vyráběnou „chytrou“ zbraní Biofire Smart Gun, která rozpozná svého majitele, jinak nestřílí. Zda se rozšíří ve velkém měřítku je ale nejisté – proti hraje vysoká cena zbraně i nedůvěra zastánců tradičních zbraní, uvedl deník The Wall Street Journal.

Zbraně, které využívají technologie k zajištění toho, že z nich mohou střílet pouze jejich majitelé a nikdo jiný, nazývané „chytré“ zbraně, byly vyvíjeny a diskutovány již od 90. let. Americký start-up z Colorada Biofire ale až nyní přišel na trh s první takovou sériové vyráběnou devítimilimetrovou pistolí Biofire Smart Gun. Střílet z ní lze pouze v případě, že rozpozná oprávněného uživatele pomocí čtečky otisků prstů na gripu nebo kamery pro rozpoznávání obličeje na zadní straně zbraně (na snímku vyznačeno modře) – jinak se neodemkne, uvedl deník The Wall Street Journal.

Chytrá pistole Biofire Smart Gun amerického start-upu nejprve ověří identitu svého majitele podle otisků prstů na spoušti a obličeje podle kamery vzadu (označeno modře), jinak nevystřelí.. Biofirem Smart Gun, se svolením

Dřívější snahy uvést chytré zbraně na trh selhaly, převážně kvůli tlaku aktivistů za práva na držení tradičních zbraní nebo proto, že nefungovaly tak, jak bylo přislíbeno. Zastánci nové technologie je propagují jako způsob, jak omezit náhodné střelby, krádeže střelných zbraní, a tím třeba i masové vražděni v amerických školách i jinde.

Kritici se obávají "pomalé spouště"

Zastánci práv na držení zbraní jsou ale opatrní, částečně kvůli obavám, že by vlády mohly zakázat prodej tradičních a mnohem dostupnějších zbraní, částečně proto, že se obávají, že by v případě nutnosti použít zbraň v sebeobraně kvůli ověřování totožnosti mohli vystřelit pozdě, nebo také vůbec, podotkl WSJ.

Otázkou je i cena, která mnohé zájemce o vlastní bezpečí a nezneužití jejich zbraně může odradit. Biofire Smart Gun stojí 1499 dolarů (asi 32 400 korun). Podobné zbraně bez high-tech funkcí obvykle stojí mezi 400 a 800 dolary. Podle firmy si ale dosud zbraň, která půjde do prodeje v prosinci, již předobjednaly tisíce lidí.

Chytrá zbraň je reakcí na školní masakr v roce 2012

Zakladatel společnosti Biofire Kai Kloepfer (26) se chytré technologii věnuje již od dospívání. Řekl, že sestavil systémy rozpoznávání otisků prstů a obličeje tak, že pokud jedna funkce nefunguje, protože má člověk mokré ruce nebo jeho obličej ještě není v dohledu kamery, bude fungovat druhá.

Společnost Biofire byla založena v roce 2014 a získala finanční prostředky ve výši 30 milionů dolarů z různých zdrojů, včetně peněz od rizikového investora Rona Conwaye, který propagoval technologii chytrých zbraní již od střelby na základní škole Sandy Hook v roce 2012, a fondu Petera Thiela Founders Fund. Střelba ve škole v Newtownu ve státě Connecticut si tehdy vyžádala 20 mrtvých dětí a šest dospělých.

Kromě toho, že zastánci chytrých zbraní poukazují na nesmyslnost jejich krádeží, argumentují právě tím, že by mohly zabránit dětem v náhodném střílení ze střelných zbraní svých rodičů nebo dospívajícím v jejich použití při školních střelbách nebo sebevraždách. Studie z roku 2003, kterou provedli vědci zabývající se násilím se zbraněmi, totiž zjistila, že 37 procentům náhodných výstřelů mohlo být pomocí chytré technologie zabráněno.

