Do zdravotních startupů přitečou desítky milionů korun

Inovace ve zdravotnictví patří k největším investičním příležitostem současnosti. Potvrzuje to rostoucí počet start-upů, které v oblasti zdravotní péče vznikají. Česká IT firma Fons JK Group nyní začala spolupracovat s investiční společností Moondust Ventures a společně se chystají v dalších letech investovat desítky milionů korun do nadějných startupů v oblasti zdravotnictví.

Společnost Fons JK Group, majitel přední české IT společnosti Stapro, uzavřela smlouvu o spolupráci s investiční společností Moondust Ventures. V první fázi plánují společně investovat do nadějných startupů v oblasti zdravotní péče, léčebných postupů a přidružených technologií. V druhé fázi pak společnosti plánují založit a spravovat investičních fond zaměřený právě na inovativní zdravotnické investice.

„První společné investice se očekávají v průběhu léta 2024. V současné době probíhá analýza a due diligence několika možných cílů v České republice, Rakousku a Řecku. Očekává se, že úroveň investic v příštích čtyřech až pěti letech přesáhne 20 milionů eur,“ uvedl pro portál newstream.cz jednatel Moondust Ventures Marios Nicolettis.

Geograficky se investice budou primárně zaměřovat na prostor střední a východní Evropy, přesah je pravděpodobný i do západní Evropy a jiných částí světa. Investice budou směřovat především do raných fází rozvoje nových technologií a do podpory univerzitních týmů pracujících na nadějných projektech.

„Nové technologie mají potenciál zásadně změnit postupy a řešení ve zdravotní péči po celém světě. Ať už se jedná o algoritmy umělé inteligence radikálně zvyšující efektivitu diagnostické péče, řešení urychlující vývoj léčiv nebo poskytování zdravotní péče na dálku, je zřejmé, že nové technologie mění poskytování zdravotní péče rychleji, než bylo dříve myslitelné. Společnost Fons chce být aktivním hráčem v této oblasti a spolupráce s Moondust Ventures nám takovou roli zprostředkuje,“ uvedl Leoš Rajbr, předseda správní rady Fons.

Zdravotní start-upy na vzestupu

Právě oblast zdravotní péče se v posledních deseti letech zařadila mezi sektory, kde vznikalo výrazné množství startupů. Z aktuálního Smart Reportu 2024, který mapuje vývoj startupové scény v Česku za poslední dekádu, vyplývá, že oblast medical až do roku 2022 patřila vždy mezi tři největší startupové sektory, v roce 2016 pak byl vůbec nejrychleji rostoucím, když předběhla i oblast vývoje softwaru.

Nejčastějšími inovacemi, kterým se mladé firmy zabývají, pak jsou zejména telemedicína, nositelná elektronika, využití strojového učení a umělé inteligence a digitalizace zdravotních procesů a správa dokumentace.

Evropa nezaostává

Díky tomuto rychlému rozvoji od roku 2010 vzniklo minimálně sto startupů, z nichž se staly takzvaní jednorožci, tedy jejich valuace překročila hranici 1 miliardy dolarů. A na rozdíl od jiných sektorů je právě oblast medical care tou, kde evropské firmy nijak nezaostávají za těmi americkými či asijskými.

„Pro Moondust Ventures je spolupráce s tak silným partnerem, jako je Fons nesmírně důležitá. Spojení expertizy, kontaktů a kapitálové síly obou týmů nám umožní investovat do společností, které řeší nové společenské potřeby jako je například zvýšení účinnosti, dostupnosti a včasnosti léčby. Tato spolupráce je nejen ekonomicky zajímavá, ale i lidsky obohacující,“ dodal ke spolupráci Nicolettis z Moondust Ventures.

