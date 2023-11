Hrdina Link pomohl Nintendu. Firma ohlásila rekordní čistý zisk a zlepšila výhled

Japonské videoherní společnosti Nintendo stoupl za šest měsíců fiskálního roku čistý zisk o 17,7 procenta na rekordních 271,3 miliardy jenů, tedy zhruba 41,5 miliardy korun. Firma dále uvedla, že díky vysokému prodeji videoher a slabšímu jenu zlepšila výhled na celý fiskální rok.

Tržby za duben až září stouply o 21,2 procenta na 796,24 miliardy japonského jenu. Prodej videoherní konzole Switch se zvýšil o 2,4 procenta na 6,84 milionu kusů.

Prodej softwarových titulů pro konzoli Switch se zvýšil meziročně o 1,8 procenta na 97,1 milionu kopií. Přispěl k tomu hlavně hit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nejnovější pokračování oblíbené akční hry uvedené na trh v květnu. Úspěch snímku Super Mario Bros. ve filmu, který měl premiéru v dubnu, pak podpořil zájem o hry, ve kterých vystupuje dvojice italských instalatérů.

Společnost dodala, že za celý letošní fiskální rok, tedy do konce března 2024, čeká zisk 420 miliard japonských jenů. Předchozí prognóza počítala se ziskem 340 miliard japonských jenů. Výhled tržeb firma zlepšila o devět procent na 1,58 bilionu japonských jenů. Firma nadále předpokládá, že prodej jejích konzolí Switch se v celém finančním roce sníží o 16,5 procenta na 15 milionů přístrojů, i když výhled prodeje videoher mírně zvýšila o pět milionů na 185 milionů kopií.