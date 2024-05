Pražské hotely hlásí rekordní obsazenost, zavalili je fanoušci hokeje i metalu

Hokejové mistrovství i koncert skupiny Rammstein vystřelily obsazenost pražských hotelů do rekordních výšin. Pro ty, kdo se chtějí v posledních dnech ubytovat v hlavním městě zbývají poslední volné hotelové pokoje. Řada hoteliérů ovšem tento zájem očekávala a kvůli hokejovým a metalovým fanouškům výrazně zdražila, a i tak mají plno.

Ačkoliv ceny za hotelový pokoj v Praze jsou v těchto dnech dražší než jindy v květnu, většina oblíbených pražských hotelů má o tomto víkendu prakticky vyprodáno nebo zbývají už jen poslední volné pokoje. Hlásí to hoteliéři a vyplývá to i z obsazenosti hotelových pokojů podle jedné z největších světových cestovatelských platforem jakou je Booking.com, přes kterou přichází hotelům obvykle i největší počet hostů. V posledních dnech je tak v rámci pražských hotelů více než 96 procent ubytovacích kapacit nedostupných. „Poslední týdny jsme plní jako dlouho ne. Takto vysokou obsazenost roky nepamatuji,“ uvedl manažer jednoho z nejprestižnějších pražských hotelů.

Plné pokoje i v týdnu

A rekordní zájem o ubytování letos v květnu zaznamenává také největší česká hotelová síť. „Víkendové termíny v době konání mistrovství světa v hokeji míří na plnou obsazenost a minulý víkend, kdy se navíc přidal i koncert skupiny Rammstein, patřil historicky k těm nejlepším. Na tuto neděli máme ještě poslední volné pokoje, je tedy možné ubytování ještě sehnat,“ říká ředitel obchodní strategie hotelové sítě Orea Hotels & Resorts Jiří Fontana. Nejlacinější dvoulůžkový pokoj na jednu noc se snídaní tak například v Orea Hotel Pyramida nyní vychází na 3300 korun, v Orea Hotel Angelo pak vyjde na 2340 korun se slevou a přímou rezervací na stránkách hotelové sítě. Přes Booking to může vyjít o něco levněji, pokud má host k dispozici některou ze slevových úrovní Genius na této platformě.

Zcela vyprodané pokoje o letošních květnových víkendech má pak například také městský pětihvězdičkový butikový hotel v centru Prahy Falkensteiner Hotel Prague nebo třeba Hotel Olšanka na pražském Žižkově. „Květen je pro hotelový byznys v Praze ostatně vždy velmi oblíbený právě díky řadě kulturních a sportovních akcí, které se v hlavním městě každoročně pořádají. Letošek je ale zajímavý mimo jiné i tím, že je zvýšený zájem o hotelové ubytování i v pracovních dnech, a nejen tak o víkendech,“ dodává Karolina Polatová z hotelu Falkensteiner Hotel Prague, kde nejlevnější pokoj přijde nyní na 270 euro (6680 korun). Ceny pokojů v dalších a větších pětihvězdičkových hotelech se pak pohybují ještě mnohem výše a to zhruba na dvojnásobku, tedy kolem 500 euro, což je kolem 12 tisíc korun za osobu na noc třeba v Mandarin Oriental Prague. V případě last minute ale cena za pokoj může i v těchto luxusních hotelích spadnout pod pět tisíc korun jako kupříkladu v hotelích The President, Buddha-Bar Hotel Prague či NH Collection Prague Carlo IV.

Všude bydlí fanoušci

Hlavní díl na rekordní májové obsazenosti pražských hotelů má letos tedy 87.ročník Mistrovství světa v ledním hokeji, který se od 10.května koná v Praze a Ostravě. Hoteliérům tak největší světové hokejové klání přivede do 26.května, kdy mistrovství končí, na desetitisíce hostů. Jen na jeden zápas do multifunkční arény v Praze v Libni totiž přijde více jak 17 tisíc lidí a další fandí hokejistům ve Fan zóně. Desetitisíce fanoušků pak do Prahy přilákal také začátek evropského turné německé metalové skupiny Rammstein, který se konal minulou sobotu v pražských Letňanech. Dvě vyprodané show sledovalo vždy přes 60 tisíc fanoušků.

Velký zájem o květnové ubytování byl podle hotelových manažerů ovšem vidět už před více jak rokem, kdy si hokejoví a metaloví fanoušci začali ve velkém rezervovat hotelové pokoje v hlavním městě. To se pochopitelně projevilo i do cen ubytování v Praze i Ostravě. Někteří hoteliéři nedaleko hokejové arény pak zvedli cenu za pokoj natolik extrémně, že si hosté hledali ubytování raději prý ve vzdálenějších hotelích a v této lokalitě tak v posledních dnech ceny za pokoj zamířily zase dolů. Valné většině hotelů se ale hrátky s cenami hotelových pokojů rozhodně vyplatily podobně jako hoteliérům, kteří letos napálili ceny v místě konání koncertů evropského turné Taylor Swift.

