Hongkong po varování amerického konzulátu uvolnil opatření na letišti

Cestující na hongkongském letišti se již nemusí podrobit měření teploty. Někteří tranzitující cestující byli na jeho základě odvezeni do nemocnice a následně karanténního tábora. Americký konzulát varoval občany před cestami skrze bývalou britskou kolonii.

Tranzitující cestující již nemusí na mezinárodním letišti v Hongkongu – s výjimkou těch, kteří míří do pevninské Číny – podstupovat kontrolu teploty, uvedla tamní vláda. Rozhodnutí přišlo pouhý den poté, co americký konzulát v Hongkongu doporučil svým občanům, aby se vyhnuli tranzitu přes tamní letiště, protože čelili riziku, že budou posláni do vládního karanténního zařízení, pokud budou mít pozitivní test na covid.

Hongkongské úřady zároveň také uvolňují pravidla třídenní karantény pro letecké posádky. Podle nového plánu projdou místní posádky po návratu programem „test and hold“, kdy se hned na letišti podrobí testu na covid a v případě negativního výsledku mohou volně opustit letiště. Ačkoliv jde o něco naprosto běžného ve většině světa, v Hongkongu jde o významný posun směrem k návratu cestování, jak ho speciální správní region znal před covidovou pandemií.

Generální ředitel společnosti hongkongské aerolinky Cathay Pacific Augustus Tang zprávy přivítal. „Tyto změny nám umožňují obnovit více letů a pokračovat v našem zotavení,“ řekl Tang podle agentury Bloomberg. Cathay Pacific jsou díky přetrvávajícím přísným covidovým restrikcím největší obětí covidu mezi leteckými přepravci.

Poslední na světě

Uvolnění hongkongských covidových restrikcí také přišlo po komentářích jednoho z nejbohatších developerů ve městě, Petera Woo, který překvapivě vyzval vládu, aby ukončila omezení příjezdové turistiky. To ale zatím není na programu dne, protože město čelí opětovnému nárůstu infekcí covidu. Denní počet infekcí se nyní pohybuje okolo 10 tisíc případů.

Restrikce cest do Hongkongu patří společně s pevninskou Čínou k nejpřísnějším na světě. Návštěvníci města jsou povinni podstoupit povinnou třídenní hotelovou karanténu, zatímco zbytek světa podobná opatření již dávno zrušil.

Hongkongský vládce John Lee přiznal, že vláda vede interní debatu o tom, zda snížit hotelovou karanténu před summitem globálních bankéřů a mezinárodní ragbyovou soutěží v listopadu.