Hledání zaměstnanců & práce s pomocí AI od DreamJobs nově na newstream.cz

Zpravodajský server newstream.cz se zaměřením na ekonomiku a business nově spolupracuje s inovativním HR portálem DreamJobs. Inzeráty pracovních pozic a životopisy uchazečů tak nyní najdou i čtenáři serveru newstream.cz.

„Oslovilo nás, že platforma DreamJobs využívá umělou inteligenci. Pojmu AI v kontextu zaměstnávání se lidé většinou obávají, proto nás oslovilo, že může i pomáhat,“ říká ředitelka vydavatelství Newstream Agency Tereza Zavadilová. Službu na doméně dreamjobs.newstream.cz prezentuje newstream právě sloganem „AI vezme lidem práci. Ale Vám ji najde.“

„Zprávy z oblasti HR a leadershipu včetně personálií typu přestupy manažerů jsou pro nás na newstream.cz důležitý a velmi čtený content, vidíme na číslech, že čtenáře oslovuje. Proto jsme rádi, že tento obsah můžeme rozšířit i o konkrétní službu vyhledávání zaměstnanců a pozic,“ dodala Zavadilová.

Milan Mahovský, CEO dream.job, k tomu říká: „Spoluprací s newstream.cz se snažíme přispět k další modernizaci HR. Na webové stránce newstream.cz, v záložce „Najdi práci“ tak najdete pracovní portál, který umožňuje inovativní hledání práce, které pomocí AI zjednodušuje proces vyhledávání pracovních nabídek a zvyšuje šance, že uchazeči získají práci, která bude odpovídat nejen jejich kvalifikaci, ale také osobním cílům. Věříme, že tato služba bude přínosná pro čtenáře newstream.cz.“

Dream.jobs je recruitment technologický start-up, který se zaměřuje na automatizaci a digitalizaci náborového procesu pomocí umělé inteligence, v souladu s nejnovějšími trendy a technologiemi. V České republice je členem globálního programu Microsoft for Startups a spoluvlastní jej společnost Datasentic an ATOS, která je obchodována na pařížské burze. Dream.jobs je podporován venture fondem Zero Gravity Capital a Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Integrovaná infrastruktura (OPII).

Newstream.cz je byznysový web, který vznikl v červenci 2021 a vydává jej Newstream Agency. Zaměřuje se na ekonomické zpravodajství, zprávy z firem, financí, realit a chytrého lifestylu včetně rozhovorů, komentářů, reportáží, videí, podcastů a videorozhovorů, oslovuje měsíčně 1 milion čtenářů. Pořádá odborné a společenské eventy a networkingové Cluby. Newstream Agency od roku 2023 vydává také tištěný byznysově-lifestylový magazín s názvem Newstream CLUB.

