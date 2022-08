Vítězství techniky. Baidu získalo v Číně licenci na taxíky zcela bez řidiče

Malý krok pro lidstvo, ale velký pro firmu Baidu, chtělo by se parafrázovat slavný výrok Neila Armstronga při vstupu na povrch Měsíce. Společnost Baidu získala v Číně licenci k provozování autonomních taxi zcela bez řidiče, což sama firma přirovnává nejen k přistání na Měsíci, ale rovnou k vybudování základny na něm, uvedla agentura Bloomberg.

Společnost Baidu získala souhlas s nasazením prvních plně autonomních taxíků s vlastním řízením na čínských silnicích, což jí dává náskok před konkurenty jako Pony.ai a XPeng, uvedl Bloomberg.

Technologický gigant si zajistil povolení k provozování robotické přepravy ve Wu-chanu a Čchung-čchingu, uvedl v pondělním prohlášení. Tento krok znamená uvolnění čínských pravidel, která dříve nařizovala, že někdo musí být ve vozidle, aby převzal kontrolu v případě nouze.

Baidu začne poskytovat služby robotaxi plně bez řidiče v určených oblastech ve Wu-chanu mezi 9:00 a 17:00 a Čchung-čchingu od 9:30 do 16:30, přičemž v každém městě bude fungovat pět robotických vozidel Apollo páté generace. Oblast služeb pokrývá 13 kilometrů čtverečních v zóně hospodářského a technologického rozvoje Wu-chanu a 30 kilometrů čtverečních v Čchung-čchingu.

Dalším cílem je i Peking

Společnost bude spolupracovat s regulátory ve městech jako Peking a Kuang-čou, aby získala podobná povolení, řekl Wei Dong, viceprezident Baidu Intelligence Driving Group.

„Je to, jako bychom přistáli na Měsíci a postavili tam základnu,” řekl ve videorozhovoru. „Je jen otázkou času, kdy se dostaneme na Mars nebo dokonce za naši sluneční soustavu,” dodal.

Potíže v USA

V USA společnost Cruise LLC v červnu získala licenci na placené jízdy zcela bez řidiče ve vybraných oblastech v San Francisku. Startup podporovaný General Motors ale nyní čelí kontrole ze strany regulátora po dvou incidentech na silnici včetně nehody, při níž dva lidé utrpěli lehká zranění.

V Číně Baidu a samořídící startup Pony.ai na začátku tohoto roku dostaly zelenou od místních regulátorů, aby v části Pekingu nasadily auta bez někoho na sedadle řidiče, ale s povinností obsadit místo spolujezdce pro případ kontroly a převzetí řízení při potížích.

Společnost Baidu, která původně jen provozovala největší čínský internetový vyhledávač, přechází na umělou inteligenci a samořídicí auta poté, co se její hlavní příjmy z reklamy v mobilní éře snížily. Její podnikání v oblasti inteligentního řízení poskytuje software výrobcům automobilů, jako je Geely Automobile, a provozuje aplikaci pro sdílené jízdy v její flotile samořiditelných vozů ve velkých městech včetně Pekingu a Šanghaje.

V červenci společnost Baidu představila novou verzi svého robotaxi nazvanou Apollo RT6, jejíž výroba stojí téměř o 50 procent méně než u předchozího modelu, což otevírá příležitost pro levnější cestování. Společnost do konce letošního roku zdvojnásobí počet robotických aut, které má na čínských silnicích, na 600 vozidel, řekl Wei Dong.