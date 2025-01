H&M mění firemní strategii. Zaměří se na kvalitu a trendy

Švédský prodejce oděvů H&M mění kvůli tvrdé konkurenci v oblasti rychlé módy strategii. Spíše než cenou prý nyní bude soutěžit kvalitou a více se zaměří na trendy. Agentuře Reuters to řekl generální ředitel koncernu Daniel Erver, který chce značku zatraktivnit.

„Soutěžit pouze nejnižší cenou nám nestačí, musíme se posunout a zvýšit laťku,“ řekl Erver, jenž je v čele druhého největšího prodejce oděvů na světě rok. V plánu jsou podle něj další spolupráce s influencery a s popovými hvězdami.

Čínský internetový prodejce Shein je schopný nabízet šaty, topy nebo džíny levněji než H&M nebo Zara. To obě tyto firmy nutí hledat nové způsoby, jak se odlišit. H&M také pracuje na urychlení vývoje produktů, aby získal zpět podíl na trhu od Zary.

Firmě ve čtvrtém čtvrtletí klesly tržby, dokázala ale zvýšit ziskovou marži. Její prémiová značka Arket letos otevře své první obchody v Rakousku, Norsku, Řecku a v Irsku. Jejich součástí budou kavárny, které mají zákazníky přimět k delšímu pobytu v prodejně. Skupina celkově snížila počet prodejen, ale nově investovala v klíčových lokalitách.

