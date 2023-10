Google představil řadu telefonů Pixel 8. Cenou se už dotahují na nový iPhone

Společnost Google ve středu uvedla na trh řadu chytrých telefonů Pixel 8 a nové chytré hodinky. Klíčové funkce nových produktů spotřební elektroniky používají umělou inteligenci (AI). Mohou uživatelům pomoci při fotografování, sumarizaci webových stránek či blokování nevyžádaných hovorů, uvedlo vedení společnosti v prezentaci nazvané Made by Google.

Google posílil řadu telefonů Pixel 8 o svůj nejnovější mobilní procesor Tensor G3, který do zařízení přináší několik modelů strojového učení a generativní umělé inteligence. Luxusnější verze Pixel 8 Pro obsahuje teplotní čidlo. Firma podala žádost u Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), aby aplikace mohla měřit tělesnou teplotu.

Na americkém trhu začíná cena základního modelu Pixel 8 na 699 dolarech (přibližně 16 200 korun), dražší verze vyjde nejméně na 999 dolarů. Modely jsou zhruba o 100 dolarů (zhruba 2300 korun) dražší než předchozí generace.

Server The Tech Outlook přinesl na začátku září informace o cenách na evropském trhu. U základního modelu předpokládal cenu, která zohledňuje daň z přidané hodnoty (DPH) na evropském trhu, na zhruba 870 eur (přibližně 21 200 korun). Cenu modelu Pixel 8 Pro odhadl na 1230 eur.

Čeští internetoví prodejci dnes prezentované modely na svých webech zatím nemají. Na německé verzi Amazonu stojí základní verze 812,43 eura (19 800 korun) a Pixel 8 Pro 1117,47 eura. Jeho předchůdce, Pixel 7 Pro, se na evropském trhu začal prodávat za 849 eur. To znamená zvýšení ceny o více než 30 procent.

„Společnost Google se na dnešní akci jasně zaměřila na propagaci umělé inteligence v chytrých zařízeních, což bude v budoucnu pro toto odvětví velkým tématem," uvedl analytik Ryan Reith ze společnosti IDC. „Pokud Google tuto řadu produktů podpoří silným marketingem, mohl by dosáhnout vyššího podílu na trhu, zejména v USA," dodal.

Hodinky Google Watch 2 v USA stojí nejméně 349 dolarů. Umělá inteligence v nich pomáhá mimo jiné sledovat zdravotní stav.

Minulý měsíc uvedla na trh novou řadu iPhonů s titanovým pláštěm a rychlejším čipem společnost Apple. Největším překvapením u iPhonu 15 bylo, že firma nezvýšila ceny, což odráží globální pokles cen chytrých telefonů, napsala agentura Reuters.

Google Pixel se podle společnosti IDC celosvětově řadí na 12. místo z hlediska dodávek s podílem na trhu 0,9 procenta. Největším trhem jsou Spojené státy, na které připadá zhruba 39 procenta celosvětových dodávek Pixelů, následuje Japonsko s 29 procenty a Británie s devíti procenty.

