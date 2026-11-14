Facebook viděl víc, než měl. Meta za to draze zaplatí
Myslíte si, že fotografie uložené v telefonu jsou jen vaše věc? Podle italského úřadu pro ochranu osobních údajů měl Facebook přístup k fotkám, videím i souvisejícím údajům uživatelů Androidu bez jejich výslovného souhlasu. Funkce byla automaticky zapnutá a mohla zasáhnout až 20 milionů lidí. Meta za to dostala pokutu téměř 20 miliard korun a musí změnit nastavení své aplikace.
Americká technologická společnost Meta Platforms, která provozuje sociální síť Facebook, dostala v Itálii pokutu 805 milionů eur (19,7 miliardy korun) za neoprávněný přístup k fotografiím a videím uživatelů mobilních telefonů s operačním systémem Android. Rozhodl o tom italský úřad pro ochranu osobních údajů, který v sobotu zveřejnil výsledky svého šetření. Podle úřadu aplikace Facebook získávala přístup k soukromému obsahu bez výslovného souhlasu uživatelů a bez dostatečného informování o tom, jaká data může využívat.
Přístup k fotografiím byl automaticky zapnutý
Problematická funkce byla součástí aplikace Facebook pro Android od roku 2023. Podle italského úřadu byla aktivována ve výchozím nastavení, takže uživatelé nemuseli vědět, že aplikaci umožňují přístup ke svým fotografiím, videím a souvisejícím metadatům.
„Prostřednictvím aplikace Facebook pro zařízení Android měla společnost Meta přístup k fotografiím, videím a souvisejícím metadatům v chytrých telefonech italských uživatelů, aniž získala specifický souhlas a poskytla jim přiměřené informace,“ uvedl úřad v tiskové zprávě.
Meta nyní musí do 60 dnů upravit nastavení aplikace tak, aby uživatelé jasně věděli, zda povolují přístup ke galerii fotografií a videí. Ve stejné lhůtě musí funkci deaktivovat také lidem, kteří ji mají nyní zapnutou. Bez jejich výslovného souhlasu tak nebude moci zůstat aktivní.
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Až 20 milionů uživatelů. Pokuta odpovídá téměř půl procentu obratu
Výši sankce italský úřad zdůvodnil především rozsahem porušení pravidel ochrany osobních údajů. Podle jeho odhadů se problém mohl týkat přibližně 20 milionů uživatelů. Zohlednil také skutečnost, že funkce byla v aplikaci dostupná několik let, a podle úřadu nedostatečnou spolupráci společnosti při vyšetřování.
Pokuta 805 milionů eur odpovídá podle italského úřadu přibližně 0,47 procenta celosvětového obratu skupiny Meta. Společnost na rozhodnutí bezprostředně nereagovala a má možnost se proti němu odvolat.
Meta čelí problémům také kvůli WhatsAppu
Italská pokuta není jediným sporem, který Meta v Evropě řeší. Společnost se dostala také do hledáčku Evropské komise kvůli podmínkám přístupu konkurenčních nástrojů umělé inteligence k platformě WhatsApp, která rovněž patří do jejího portfolia.
Evropská komise letos v červnu firmě nařídila, aby znovu umožnila bezplatný přístup konkurenčním univerzálním asistentům umělé inteligence k WhatsAppu. Tento přístup musí Meta zachovat až do ukončení antimonopolního šetření.
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