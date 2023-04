EY odpískala plán na své rozdělení. Projekt Everest dává k ledu

Účetní firma EY, dříve známá jako Ernst & Young, odvolala plán na oddělení auditorské a poradenské divize. Proti byla její americká součást. S odkazem na interní zprávu firmy o tom informuje web stanice BBC. EY patří spolu s Deloitte, KPMG a PwC do takzvané velké čtyřky globálních firem zaměřených na účetní poradenství.

Pokud by dohoda – interně nazývaná „Projekt Everest“ – prošla, znamenalo by to největší otřes v odvětví účetních služeb za více než dvě desetiletí.

Oznámením EY končí rok trvající boj o vybudování interní podpory pro rozdělení divizí. Plán přišel v době, kdy regulační orgány vyzvaly v odvětví těchto služeb k zásadním reformám kvůli střetu zájmů a špatným pracovním postupům.

EY v interním sdělení podle BBC uvádí, že si je vědoma problémů při oddělování některých částí jejího podnikání. „Také si uvědomujeme, že potřebujeme více času na provedení nezbytných investic, abychom podniky připravili na oddělení,“ uvedla společnost.

Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) stál projekt firmu více než 100 milionů dolarů (přes 2,1 miliardy korun). Začátkem tohoto měsíce vyměřil německý úřad pro kontrolu účetnictví APAS firmě EY pokutu půl milionu eur (11,7 milionu korun) za pochybení z doby, kdy podnik prováděl audit nyní již zkrachovalé německé firmě Wirecard.

