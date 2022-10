Elektrolux se propadl do ztráty, propustí skoro desetinu zaměstnanců

Vysoká inflace a slabá důvěra spotřebitelů podtrhla poptávku po spotřebičích. Lidé odkládají nákup nového mixéru, trouby či sporáku. Doplácí na to také švédský výrobce elektrospotřebičů značky Elektrolux, který se propadl se do ztráty. Ve snaze ozdravit svoji finanční situaci firma ohlásila masivní propouštění. Zruší až 4000 pracovních míst, převážně v USA.

Švédský výrobce domácích spotřebičů Electrolux zruší převážně v Severní Americe 3500 až 4000 pracovních míst. To odpovídá zhruba osmi procentům celkové pracovní síly společnosti. Firmu k tomuto kroku přiměl pokles poptávky po spotřebičích, kvůli které zaznamenala ve třetím čtvrtletí provozní ztrátu 385 milionů švédských korun (861,5 milionu korun) po zisku 1,64 miliardy SEK ve stejném období loni.

Firma v dnešním prohlášení uvedla, že poptávku snižují vysoká inflace a slabá důvěra spotřebitelů. Tržby se ale zvýšily o 14 procent na 35,24 miliardy SEK díky vyšším cenám.

Electrolux je největším výrobcem domácích spotřebičů v Evropě, vyrábí sporáky, varné desky, mikrovlnné trouby, ledničky či myčky nádobí. V souvislosti s propouštěním zaúčtuje v posledním čtvrtletí roku mimořádné náklady na restrukturalizaci v rozmezí 1,2 miliardy až 1,5 miliardy SEK.

Electrolux v posledních letech silně investoval do svých severoamerických závodů. Pandemie a nedostatek součástek však zpozdily náběh výroby v těchto závodech. Severoamerická divize vykázala ve čtvrtletí ztrátu 1,2 miliardy SEK. Generální ředitele Jonas Samuelson dodal, že skupina zaznamenala ve čtvrtletí masivní neefektivitu v dodavatelském řetězci a výrobě v Severní Americe.

Akcie firmy nejprve v reakci na zprávu klesly až téměř o šest procent. Brzy se však zotavily a krátce po poledni si připisovaly 2,6 procenta. Od počátku letošního roku se propadly o 40 procent, napsala agentura Reuters.

