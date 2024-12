Drobným vlastníkům by možnost družstevního hospodářství hodně pomohla, říká lesní hospodář Pacovský

Poslanci projednávají novelu lesního zákona a výsledky průzkumu agentury Ipsos k této problematice ukazují, že veřejnost si uvědomuje naléhavost změn v lesním hospodářství. Téměř tři čtvrtiny respondentů podporují přijetí nového lesního zákona, jenž by reflektoval potřeby dnešního lesnictví a 73 procent respondentů se domnívá, že vlastníci by měli mít větší volnost při rozhodování o hospodaření ve svých lesích.

Reklama

„Novela pomůže k adaptaci českých lesů na klimatickou změnu, podporuje rozvoj přírodě bližších systémů hospodaření a snižuje administrativní zátěž při správě lesa,” říká Miroslav Pacovský, člen vedení Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů (SVOL), který se pohybuje v oboru desítky let, zejména jako odborný lesní hospodář a soudní znalec. Nyní se krom péče o lesy a plánování jejich rozvoje věnuje i lesnické legislativě.

V prosinci proběhlo první čtení nového lesního zákona ve sněmovně. V čem je novala významná?

Novela zákona o lesích připomínkuje to, co by mělo být pro vlastníky výhodné. Mimo jiné bychom chtěli v zákonu zakotvit spolky pro vlastníky. To by výrazně pomohlo drobným vlastníkům lesů, kteří by mohli zakládat družsva a práce, či nákupy by jim výrazně zlenily.

Více lovte, nabádá myslivce novela zákona. Zvěř je přemnožená a škodí lesům Politika Za uplynulých deset let se kvůli přemnožené zvěři snížila biodiverzita druhů dřevin v průměru o třináct procent a zvěř zcela zničila patnáct procent nových stromků. O neudržitelných počtech vysoké i černé zvěře a jejich dopadu na české lesy odborníci bezvýsledně hovoří již více než dvacet let. Nyní poslanci projednávají novelu zákona o myslivosti, která má za úkol neudržitelný stav změnit. Michal Nosek Přečíst článek

Reklama

Byla by to zásadní změna, nebo jsou sdružení vlastníků lesů v Evropě funkční?

Lesnické spolky mají tradici v Německu, či Rakousku. Běžné byly i za první republiky, kdy probíhala pozemková revize a lesy se prodávaly. Protože se jednalo o značné objemy, tak obce neměly peníze, aby majetek kupovaly celý. Tak se sousední obce dohodly a les, který byl k dispozici koupily společně a vznikla lesní družstva. O této možnosti lesního hospodářství mluvíme dnes.

Období socialismu znamenalo pro lesnická družstva konec. Jak se situace vyvíjela v té době?

Družstva si v průběhu války a po válce prodělaly těžké doby. Poslední končila v roce 1959 a lesy přešly do majetku socialistického státu. Po roce 1989 a restitucích se obecní lesní družstva obnovila jako společnosti s ručením omezeným.

Tuzemští zemědělci stále častěji využívají půdu k alternativnímu hospodaření Money Alternativně hospodaří zemědělci v Česku zhruba na 16 procentech půdy, na jednom procentu půdy zavádí farmáři nové trendy jako například regenerativní zemědělství, řekl děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity Josef Soukup. Stále podle něj převažují konvenční způsoby, které používá přes 80 procent zemědělců. Odborníci ale očekávají, že počet farmářů používajících alternativní způsoby, mezi které patří například ekologické či regenerativní zemědělství, bude narůstat. ČTK Přečíst článek

To se jedná o obce, jak tomu je u jednotlivců, kteří získali malou část lesa v restituci?

My bychom chtěli prosadit možnost službových družstev, kde by se náklady nedělily dle výměry, ale dle konkrétní poptávané služby. Bohužel, když má vlastník hektar lesa, což je u drobných majitelů nejčastější výměra, tak se jedná o jednorázové zakázky. Tyto dílčí služby by měl spolek svým členům zajišťovat. Kromě prací by se jednalo o odbyt a prodej dřeva.

Obyčejný byznys: Nekupujte si stromeček a ozdoby, půjčte si je Zprávy z firem Půjčovny aut, kol, lodí či nářadí jsou na trhu naprosto běžné. Nově se o své místo hlásí sdílení vánočních ozdob. Michal Nosek Přečíst článek

Dokáže drobný vlastník lesa vůbec své dřevo prodat?

Když po kalamitě má například pět kubíků kulatiny a dva kubíky vlákniny. To prodat je velice obtížné. Náklady by se neúměrně navýšily. Pokud je ale o kousek vedle vlastník v podobné situaci, tak by jim družstvo pomohlo ke společnému prodeji, protože už by se cesta kamionu vyplatila, protože by fůra dřeva byla kompletní. To samé by se vyplatilo i při společných nákupech pletiva, sazenic, či postřiků. Protože cena se dělá množstvím a velký nákup vyjde vždy levněji.

Obyčejná práce: Vánoční stromky zdražily o desetinu, říká prodejce Zprávy z firem Se začátkem adventu se řadě prostranství objevili prodejci vánočních stromků. „Zatím lidé kupují hlavně jmelí a větve, zájem stromky teprve přijde,“ říká Jiří, který má s kolegou na starost prodejní místo u Jindřišské věže v centru Prahy. Michal Nosek Přečíst článek

Jak obsah navrhované novely hodnotíte?

Navržená novela je dobrým kompromisem, protože bere na zřetel to, že les je i zdrojem obživy a český vlastník lesa musí být konkurenceschopný. Úplné vypuštění nebo příliš velkorysé prodlužování zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění je nevhodné z důvodu obtížné přirozené obnovy na některých stanovištích. Mohou zde vznikat nezalesnitelné nebo těžko zalesnitelné holiny s hustým travním drnem nebo agresivním ostružiníkem, dlouhodobě znemožňujícím řádnou obnovu lesa.

Lze taková škoda vůbec napravit?

Následně by bylo nutné opakované vylepšování a dlouhodobá ochrana stromků proti křovinám a zvěři s výrazným nárůstem pěstebních nákladů. Ukazuje se však, že vlastníci hospodaří odpovědně a tyto situace operativně řeší i v rámci současné legislativy.

Lesy ČR mají v roce 2025 odvést státu sedm miliard Zprávy z firem Státní podnik Lesy České republiky (LČR) by měl v roce 2025 zdvojnásobit odvod státu na sedm miliard korun z letošních 3,5 miliardy korun. Podnik na odvod zřejmě bude muset použít peníze z rezerv, což by ho v případě kalamity mohlo ohrozit. Hrozí i oddálení nápravy miliardových škod po zářijových povodních. Uvedl to generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík. ČTK Přečíst článek