Více lovte, nabádá myslivce novela zákona. Zvěř je přemnožená a škodí lesům

Za uplynulých deset let se kvůli přemnožené zvěři snížila biodiverzita druhů dřevin v průměru o třináct procent a zvěř zcela zničila patnáct procent nových stromků. O neudržitelných počtech vysoké i černé zvěře a jejich dopadu na české lesy odborníci bezvýsledně hovoří již více než dvacet let. Nyní poslanci projednávají novelu zákona o myslivosti, která má za úkol neudržitelný stav změnit.

Náklady na ochranu lesa proti zvěři se pohybují v průměru kolem miliardy korun za rok. Dohromady mohou škody způsobené zvěří v lesnictví, zemědělství a dopravě ročně činit šest až sedm miliard korun a o nutnosti vážnou situaci řešit hovoří i další finanční data.

„Zákon, který platí v současné době, je podle zastánců i odpůrců novely značně zastaralý. Byl totiž přijat už v roce 2001, a situace nejen v lesích, ale v lesnictví a zemědělství se od té doby výrazně změnila. Stávající zákon o myslivosti v podstatě oddělil hospodaření na půdě od hospodaření se zvěří. Les nefunguje jako celek ani jako ekosystém. A hospodaření se zvěří je upřednostněno před hospodařením na půdě,” říká Dušan Utinka, lesní hospodář a soudní znalec na oceňování pozemků s tím, že jen do výsadby nového lesa stát investuje každoročně miliardy korun, přitom však třetina výsadby bude do deseti let zničena právě přemnoženou zvěří.

Dalším z alarmujících faktorů, které přemnožená zvěř vyvolává, je bezpečnostní riziko. Pojišťovny hlásí, že od roku 2010 téměř čtyřnásobně vzrostl počet nehod se zvěří a podíl těchto nehod na všech nehodách se zvýšil o 228 procentních bodů. „Jen za rok 2024 je již hlášeno 17 tisíc pojistných událostí z důvodu střetu vozidla se zvěří a škody přesáhly 750 milionů korun,” uvádí za Českou asociaci pojišťoven její mluvčí Tomáš Pavlík.

Škody rostou

„Cílem novely zákona o myslivosti je snížit počty spárkaté zvěře, a tím snížit i škody, které způsobuje na lesních a zemědělských porostech. Novela zlepšuje kontrolu lovu a zavádí digitalizaci, aby se myslivci obešli bez zbytečného papírování. Zároveň uvolňuje některá dosavadní pravidla lovu, například umožní lov se zbraněmi s nočním viděním,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Novela dle něj povede k tomu, že plány lovu se budou sestavovat podle stupně poškození lesa ve vymezených územích. Poškození lesa zvěří bude odborně posuzovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL). Tam, kde bude les v honitbě poškozován nad stupeň stanovený vyhláškou, orgán státní správy myslivosti uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu zvěře. Uživateli honitby bude stanovena povinnost udržovat stavy zvěře tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému poškozování lesních ekosystémů.

Menší honitby

Novela také mění minimální výměru téměř všech honiteb z dosavadních 500 hektarů na 250 hektarů. Podle ministerstva zmenšení výměry honiteb umožní lepší ovlivňování hospodaření v nich, lov, a tím celkově ochranu lesa, plodin a pozemků před škodami způsobenými zvěří. Zároveň posiluje práva vlastníků honebních pozemků. K tomu však mají myslivci výhrady. „Taxátoři z ÚHUL budou moci nařizovat sankce a pokuty. To mi přijde nemožné, protože jednotlivých honiteb je v každém kraji tolik, že to úředníci nemohou znát, natož nějak normovat,” říká k novele lesník Jiří Šmíd.

A bouří se celá myslivecká lobby. Českomoravská myslivecká jednota proto změnu zásadně odmítá. Myslivci upozorňují na to, že toto snížení výměry povede k výraznému zvýšení počtu honiteb , jelikož budou vznikat honitby nové, některé navíc leží na více nově vzniklých územích, takže se budou moci rozdělit do více celků. A to může vést k zahlcení orgánů státní správy a nákladným a zdlouhavým řízením. Předpokládají, že v řadě případů se na mnoha místech po určitou dobu nebudou honitby vykonávat vůbec. Což je v přímém rozporu se snahou novely i vlády, snížit počty zvěře.

Náprava majetkových vztahů

Myslivcům vadí i další novinka. Nově totiž budou moci dostávat povolenky k lovu spárkaté zvěře i divočáků i majitelé minimálně třiceti hektarů lesa, kde konkrétní honitba leží. Na lov hospodářů se však budou vztahovat přísná pravidla stanovená uživatelem honitby, pokud je poruší, budou z lovu na tři roky vyloučeni. Při uplatnění práva lovu ztrácí majitel lesa právo na hrazení škody způsobených v lese zvěří. „Dospěli jsme k závěru, že ohledně řešení škod půjdeme cestou prevence a vlastníkovi dáme možnost regulovat zvěř na vlastních pozemcích,“ komentoval rozhodnutí ministr Marek Výborný.