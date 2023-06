Česká pošta se rozdělí na státní a komerční subjekt. Plán schválila dozorčí rada

Dozorčí rada České pošty schválila transformační plán, který počítá do dvou let s rozdělením podniku. Schválení plánu bylo podmínkou pro jeho projednání vládou. Transformace podle dřívějších informací spočívá v rozdělení pošty na provozovatele poboček poskytujícího služby objednané státem a komerční logistickou firmu.

Vláda by se podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) měla plánem zabývat na svém středečním zasedání, nebo na zasedání 12. července. Detaily plánu pošta tají a chce je představit zřejmě ve čtvrtek.

Ve ztrátě pět let po sobě

Plán podle pověřeného zástupce generálního ředitele Miroslava Štěpána jasně definuje důvody, proč Českou poštu zachránit a do jaké podoby ji transformovat, aby byla přínosem pro stát a občany. "Je to plán, který reaguje na aktuální i budoucí potřeby společnosti vyplývající z digitalizace státní správy a nutnosti snižovat náklady na provoz státu,“ uvedl.

Česká pošta je v posledních pěti letech ztrátová kvůli úbytku provozu i nedostatečné úhradě nákladů státem. Loni zvýšila ztrátu o 1,044 miliardy na 1,725 miliardy korun. Bez zrušení 300 z 3200 poboček by letošní ztráta dosáhla čtyři miliardy korun a firma by skončila v insolvenci. Podle Štěpána poště chybí ročně stovky milionů korun za služby pro stát, které jí ale nehradí, protože má stanovený limit pro úhradu ve výši 1,5 miliardy. Za pět let přesáhla kumulovaná ztráta z těchto služeb čtyři miliardy korun.

Další pošty se plošně rušit nebudou

Podle předsedy dozorčí rady Martina Friedricha Herrmanna je transformační plán ambiciózní a zároveň smysluplný. "Plán vychází z kvalitní analýzy současné situace České pošty a dobře reflektuje jak potřeby státu, tak občanů, kteří nadále chtějí využívat poštovní služby a kteří nebudou schopni nebo ochotni komunikovat se státem digitálně,“ dodal Herrmann.

Z pohledu sociálního plán nepočítá s další plošnou redukcí pobočkové sítě, ale naopak podle zástupců pošty vytváří podmínky pro zvyšování výnosů České pošty jako předpokladu pro růst mezd zaměstnanců. V oblasti logistických a balíkových služeb má plán za cíl dostat tyto služby na organizační a technologickou úroveň konkurentů na trhu.

"Stát dlouhodobě Českou poštu přehlížel a výsledkem jeho nečinnosti jsou nedůstojné odměny zaměstnanců za jejich náročnou práci. Transformace musí přinést uklidnění mezi pošťáky a zajištění jejich budoucnosti v podniku,“ doplnila místopředsedkyně dozorčí rady a předsedkyně Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty Jindřiška Budweiserová.

Náklady na transformaci České pošty zřejmě podle dřívějšího Rakušanova vyjádření přesáhnou osm miliard korun. Podnik má na transformační proces použít státní zdroje, půjčky od bank i prostředky z prodeje nepotřebného majetku. Poskytnutí prostředků od státu by zřejmě podléhalo schválení Evropskou komisí.

