Dost bylo příliš drahé Pepsi. Carrefour ji přestal prodávat, ale jen někde

Francouzský řetězec supermarketů Carrefour přestane v několika evropských zemích prodávat produkty americké společnosti PepsiCo, například nápoje Pepsi a 7up nebo chipsy Lay's, protože je považuje za příliš drahé. Řetězec oznámil, že ode dneška přestane své zásoby produktů firmy PepsiCo v těchto zemích doplňovat. Dodal, že v obchodech umístí oznámení, že produkty přestává prodávat kvůli „nepřijatelnému zvyšování cen“.

Opatření se podle mluvčího podniku týká Francie, Itálie, Španělska a Belgie. Carrefour v těchto čtyřech zemích provozuje přes 9000 poboček, což odpovídá zhruba dvěma třetinám celosvětového počtu jeho obchodů, napsala agentura Reuters.

Rozhodnutí Carrefouru je podle agentury Reuters a listu Financial Times nejnovější kapitolou v nynějších sporech mezi maloobchodníky a velkými výrobci potravin ohledně vysokých cen. „Rozhovory se společností PepsiCo byly, slušně řečeno, složité. Chceme letos ceny v souladu s globálními trendy snižovat, ale PepsiCo místo toho požaduje zvyšování cen,“ řekl listu Financial Times zdroj z řetězce Carrefour.

V některých pařížských supermarketech Carrefouru se již oznámení o zastavení prodeje produktů firmy PepsiCo objevila a zákazníci většinou na opatření reagovali příznivě, napsala agentura Reuters. „Vůbec mě to nepřekvapuje,“ uvedla jedna ze zákaznic. „Myslím, že na pultech bude zůstávat mnoho produktů, protože jsou již příliš drahé a jsou to věci, které nemusíme kupovat,“ dodala.

Společnost PepsiCo uvedla, že s Carrefourem řadu měsíců jednala a že bude pokračovat v rozhovorech s cílem zajistit dostupnost svých produktů. V říjnu americká firma oznámila, že letos plánuje „mírné“ zvyšování cen, protože poptávka po jejích produktech zůstává navzdory zdražování silná.

Carrefour podle agentury Reuters patři mezi maloobchodníky, kteří jsou nejaktivnější při vytváření tlaku na velké producenty potravin a spotřebního zboží kvůli cenám. Vloni například začal umísťovat varování na produkty, u kterých se snížila velikost, ale vzrostla cena.

