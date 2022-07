Dopady ruské krize jsou tu. Renault prodal o třetinu méně vozů

Zrušení či omezení ruských aktiv se začíná projevovat ve výsledcích jednotlivých firem. Jednou z prvních, které přiznaly výrazný propad prodejů, se stala francouzská automobilka Renault,

Francouzská automobilka Renault v prvním pololetí snížila meziročně prodej o 29,7 procenta na 1 000 199 vozů. Kvůli vojenské invazi Moskvy na Ukrajinu opustila ruský trh, který byl jejím druhým nejdůležitějším, prozradila firma.

Pokud by se do výsledku nezapočítávala čísla z aktivit v největší ruské automobilce AvtoVAZ a v ruské divizi Renaultu, činil by meziroční pokles 12 procent. Společnost jej zdůvodnila problémy s dodávkami polovodičů.

Renault vyrábí mimo jiné oblíbené modely jako Dacia Duster a Renault Clio. Po ruské invazi na Ukrajinu ukončil své aktivity v Rusku a oznámil, že prodá Renault Russia a svůj podíl 67,69 procenta v AvtoVAZu.

V květnu Renault oznámil, že prodá AvtoVAZ, který vlastní značku Lada, ruskému vědeckému institutu. Podle Reuters firmu údajně přenechal za pouhý jeden rubl s šestiletou opcí na její zpětné odkoupení.

