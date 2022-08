Dodavatele elektrotechniky Tesla zachraňují královské peníze z Asie

Malajský královský investiční fond (RIFK) dokončil akvizici akciové společnosti Tesla podnikatele Františka Hály. Cenu transakce ani jedna ze stran nekomentovala. Ve společném sdělení ale uvedly, že se chystají investice za jednu miliardu korun.

František Hála po dokončení akvizice zůstane ve vedení firmy a bude se podílet na jejím chodu. Tesla je podle svého webu jedním z předních dodavatelů v oblasti vysílacích zařízení a vojenské elektrotechniky. Její spojovací technika má i civilní využití, dodává mimo jiné slaboproudé systémy a strukturované sítě a provádí servis zabezpečovacích zařízení a systémů.

„Těšíme se, jak unikátní technologie a produkty značky Tesla více rozšíříme po celém světě, a to jak na stávajících trzích, což je aktuálně 95 zemí, tak v teritoriích nových, například v jižní Asii, kde máme silné zázemí a aktivity,“ sdělil Martin Klouček, prezident Royal Capital Clubu, investiční platformy, která spadá pod Malajský královský investiční fond (RIFK).

Fond chce podpořit další expanzi společnosti. Kromě tradičních produktů a řešení Tesly se podle Kloučka chce více zaměřit na nové technologie v oblasti IT, energetiky, elektrotechniky, stavebnictví, průmyslu a zdravotnictví.

„V posledních letech byla akciová společnost Tesla podle oficiálně zveřejněných výsledků provozně ztrátová. Nicméně v současnosti lze očekávat, že o odvětví vysílacích zařízení a vojenské techniky bude zvýšený zájem a situace by se mohla změnit,” uvedl pro server Hospodářské noviny, který o transakci informoval jako první, expert KPMG na fúze a akvizice Adam Páleníček.

„Jsem rád, že má Tesla zajištěnou budoucnost," doplnil František Hála, původní majitel firma a nový president holdingu Tesla Central.

„Jsem rád, že má Tesla zajištěnou budoucnost,“ doplnil František Hála, původní majitel firma a nový president holdingu Tesla Central.

Hodnotu transakce se rozhodly obě strany nezveřejňovat. Avšak plánované investice vkládaných technologií a investičních prostředků dosáhnou miliardy českých korun.

Firmu Tesla, jejíž historie sahá do roku 1921, ovládnou zahraniční investoři znovu po deseti letech. V roce 2012 se totiž vrátila do českých rukou, když ji irská investiční společnost Kilcullen Kapital Partners prodala osmi Čechům včetně Hály, kteří již dříve firmu vlastnili. Hála byl před prodejem Tesly do rukou RIFK už uveden jako její jediný majitel.

Zakladatelem Malajského královského investičního fondu (The Royal Invest Fund of Kelantan – RIFK), je královská malajská rodina. Fond se zaměřuje zejména na investice v oblasti finančních technologií, nemovitostí, technologických parků a výroby s důrazem na ekologii, obchodování s komoditami, vývoj softwarových a zdravotnických řešení. Loni fond například koupil zámek Protivín na Písecku a poté i budovy v podzámčí dohromady za víc než 116 milionů korun a oznámil záměr památku zrenovovat za asi půl miliardy korun.