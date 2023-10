Dva mladí Slováci chtějí udělat z Prahy konečně chytré město

Pražský magistrát již léta hovoří o digitalizaci metropole. Bez výsledku se o to snažili různí primátoři, ale realizovat žádný smysluplný projekt se nepovedlo. Jen se utratilo hodně peněz. Nyní o digitalizaci metropole usiluje dvojce mladíků ze Slovenska, kteří uspěli v USA.

Společnost Simplicity, kterou založili Slováci Juraj Gago a Andrej Krúpa, zajišťuje městům aplikaci k poskytování služeb občanům i turistům a komunikaci s nimi. Po Slovensku a USA se chce prosadit i v Praze, kde jedná s vedením magistrátu.

„Při studiích v Dánsku jsme s kamarádem Jurajem zjistili, že dokonalá orientace ve městě a jeho systému, je dost náročná. Museli jsme všechno vyhledávat na internetu a to zabíralo čas. Tak jsme se rozhodli, že pro začátek vytvoříme jednoduchou aplikaci a nabídli ji několika menším slovenským městům. Mělo to velký úspěch,“ hovoří o skromných začátcích start-upu Simlecity Andrej Krúpa.

Úspěch mladíci využili a aplikaci začali prodávat městům, až jich na Slovensku získali padesát. „A lidé začali náš informačním systémem používat,“ uvádí úspěšní podnikatelé. Dvojice, Juraj Galo a Andrej Krúpa, tak pochopila, že jejich aplikace má mezinárodní přesah a pustili se na nejnáročnější a nejvíce konkurenční trh. Do USA.

Silný investor

Mladíkům podařilo sehnat investora, který na jejich projekt v počátcích americké expanze vsadil milion eur, pak následovalo dalších osm. Tím získali silné financování a přestěhovali se do Silicon Valley. V okolí získali pro svůj systém první malé město, Menlo Park, kde například sídlí Facebook. Město aktivně spolupracovalo a poskytlo dobré reference. Tím aplikace rychle pronikla do 16 amerických měst.

Dalším posunem projektu bylo spojení zakladatelů Simplecity s Miguelem Gaminem, který je vedl technologické služby v New Yorku a San Francisku. Tehdy pracoval v MasterCard a hovořilo se o tom, že by nás obří kartová firma koupila, ale dopadlo to tak, že se přidal k nám do firmy a rozhodl se do ní investovat. Díky němu se podařilo navázat spolupráci s New Yorkem, Miami, Los Angeles, Houstone, či San Franciskem.

„Simplicity je místní sociální síť přístupná městským komunitám, turistům, veřejným agenturám a lidem žijícím ve městě. Nobsahuje žádné reklamy. Žádné dezinformace. „Měníme svět, jedno město po druhém,“ popisuje projekt Gamin, který před vsupem do Simplecity zastával řadu vysokých manažerských míst.

Praktické informace pro obyvatele i turisty

Aplikace zjednodušuje život ve městě jak rezidentům, tak turistům. Uvádí totiž veškeré městské informace a služby na jednom místě. Turistům pak usnadňuje orientaci, když pomocí umělé inteligence získá odpovědi na všechny události a zábavu ve městě. Zároveň jim dokáže vytvořit program na míru.

„Nyní jednáme s primátorem Prahy a bychom se nějakým způsobem dohodli. Praha za službu nebude platit, stejně jako města v USA. My žijeme z marketingu a vyděláváme na prvovizích z využití služby klienty. Praha je nám sympatická, protože je tam řada turistů a vnímáme i to, že Evropa je jiná než USA a Praha by pro nás byla prvním velkým městem v Evropě,“ popisuje Krúpa záměr firmy. V Bratislavě službu Simplecity zatím využívá 13 městkých částí, ale globálně, na úrovni celého města zatím nefunguje.