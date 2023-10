Robot vytiskl z betonu dvanáct metrů vysoký holubník. Objednali si ho z Kataru

Tiskárna se pohybuje po ocelové konstrukci. Betonem robota zásobuje míchačka, která tlačí směs. Jde tak o stejný princip jako při klasické betonáži. Jen konec hadice nedrží parta betonářů, ale robot, který betonem kreslí půdorys a stále jej navyšuje, vrstvu po vrstvě, až do potřebného rozměru. Beton postupně zasychá a získává pevnost, což umožňuje nepřetržitý tisk bez potřeby ocelové výstuže.

Robotické rameno by ve Štěrboholské hale společnosti Weber dokázalo vytisknout betonový prvek dlouhý dvanáct metrů a vysoký tři metry. Tak rozměrné konstrukce zde zatím nevznikají. „Za rok provozu jsme realizovali desítky zakázek. Od mobiliáře, baru, kuchyně, přes zahradní prvky po schodiště. Zatím se ale hlavně pohybujeme v testovací fázi,“ říká manažer 3D tisku společnosti Weber v Praze Marek Zadina.

Česká divize společnosti Weber - Saint-Gobain tak navazuje na zkušenosti nizozemské pobočky Weber, kde se 3D tisku věnují sedmým rokem a pouštějí se i do zakázek obřích rozměrů. Tamní Weber má dokonce zápis v Guinessově knize za realizaci holubníku, který je zatím nejvyšší věží vyrobené z betonu pomocí technologie 3D tisku, navíc s použitím udržitelných materiálů. Věž je vysoká 12 metrů, váží 56 tun a její vytištění zabralo téměř 100 hodin práce. Vytištěný holubník Katařané představili u svého pavilonu na výstavě Floriade Expo 2022 v Nizozemsku.

Ale zpět do Prahy. „Naše směs má určitou pevnost a ohyb. Pevnost je oproti klasickému betonu dvojnásobná a ohyb, který způsobuje praskání betonu, je osminásobný. Právě díky pružnosti našeho materiálu můžeme tisknout bez použití ocelových výstuží,“ popisuje na místě Zadina a ukazuje na vytištěné zahradní lehátko a vedle stojící lavičku. Masivní designový prvek je díky své hmotnosti a nezničitelnosti vhodný do městských parků, zahrad či developerských projektů. Navíc nepotřebuje žádný nátěr a je prakticky bezúdržbový. „Trh s výrobky provedenými betonovým 3D tiskem v České republice zatím vzniká. V počátku je smyslem nabídnout věci, které dávají smysl ekonomicky i prakticky. Proto musíme trh zásobit novinkami postupně a s rozumem,“ hodnotí manažer a popisuje jednotlivé výrobky, které stojí u stěn, aby nebránily dopravě provozu linky s tím, že hodina tisku stojí 20 tisíc korun.

Hrob v koutě

V odlehlém rohu haly se skrývá zajímavý artefakt složený ze čtyř vytištěných betonových prvků. Model vznikl jako ukázka interního černého humoru. Představuje totiž kompletní vytištěný náhrobek s deskou „Pro nás má tento výrobek obrovskou cenu, protože spojuje čtyři různé díly, které do sebe zapadají. Hodnota je v tom, že jsme si vyzkoušeli kalibrování, aby do sebe komponenty přesně zapadly. Proto kolegové vytvořili hrob, pro někoho to může být morbidní, ale já na tom z technického hlediska zjistil všechno, co jsem potřeboval,“ vysvětluje manažer cestu k přesnému výpočtu finální velikosti jednotlivých komponentů.

Od unikátního hrobu přecházíme k výlisku, který má již v realitě uplatnění. Jde o rameno schodiště, pro jehož výrobu se 3D tisk ideálně hodí. Odpadá totiž nutnost bednění, do kterého se konstrukční prvek na stavbě odlévá, přičemž se jedná o náročnou unikátní konstrukci. „Tím, že 3D tisk vyrábí cokoli, co mu naprogramujete, tak se výrobně dokážeme dostat na zajímavou cenu a hlavně ho vyprodukujeme za hodinu. To se s klasickou metodou časově vůbec nedá srovnat. Tisk je násobně rychlejší,“ popisuje konkrétní a v praxi vyzkoušený komponent manažer.

Vytištěné schodiště má navíc obrovskou únosnost. Zvládne 300 kilogramů na metr čtvereční, což splňuje veškeré normy, ale chybějí zde mezní body, protože chybí ocelové výztuhy. Proto, z pohledu bezpečnosti, technici aktuálně řeší zapojení vkládání výztuh do masivnějších tištěných komponentů. Jde o to, aby při přetížení schodiště pouze prasklo a nezřítilo se. „To se právě vyvíjí,“ dodává Zadina.

Další novinka, která v tiskárně aktuálně vzniká, je model duté, prolamované akustické stěny do interiéru. Po výzkumu a testování budou tyto konkrétní panely velikosti dva krát tři metry využívány například jako zadní designové stěny recepcí u nových developerských projektů. „Konkrétního zákazníka již máme, ale zatím ho neprozradím,“ tají klienta i projekt manažer. Právě v těchto prvcích je 3D tisk unikátní, rychlý a cenově dostupný. Další výhodou tištěných desek je unikátnost a montáž bez dalších prací na místě.

Firma Weber myslí při 3D tisku i na ekologii a uhlíkovou stopu. „Beton je v základě neekologický kvůli cementu, který se používá. Čím je cement kvalitnější, tím se musí vypalovat při vyšší teplotě, a tam vzniká právě uhlíková stopa. Naší ambicí proto je, aby v našich tištěných výrobcích nebyl cement vůbec, ale je to strašně komplikované,“ uzavírá manažer.