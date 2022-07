Diamantové dluhopisy DCI v bryndě. Potíže se snaží firma svalit na covid

Skupina DIC, která vyrábí diamantové šperky, nabízí investiční kameny a nedaleko Dubaje chce stavět luxusní hotelový komplex, má potíže. Majitelům jejích dluhopisů píše, že jim jejich peníze nemůže vrátit. Má je údajně vázané v projektech, jejichž realizaci pozdržel covid. „Projekty jsou výdělečné, jen kvůli pandemii nabraly až tříleté zpoždění. Až se rozběhnou, svoje závazky splníme,“ uklidňuje věřitele v dopise majitel DIC Luboš Říha. „Výmluva“, tvrdí experti na firemní dluhopisy, „firma svaluje chybný byznys model na virus.“

Na kauzu upozornil server Peníze.cz, na jehož redakci se obrátili dva nespokojení věřitelé firmy DIC. Na začátku letošního července měli investoři do dluhopisů společnosti DIC dostat investované peníze zpět. Vyplacen jim ale byl pouze výnos, píše server Peníze.cz s odkazem na své zdroje. A k tomu dopis, ve kterém majitel DIC Říha píše, že firma jim nyní nedokáže jistinu vrátit. Problémy přitom svaluje na covid.

„Celá pandemie a především opakované lockdowny zásadním způsobem narušily plánované projekty a celé cash-flow. Hlavní problém je v pozdržení, které se teď snažíme dohnat. Není potíž v tom, že by naše projekty nebyly životaschopné. Jde jen o to, že se vše o dva až tři roky pozdrželo. Proto i my budeme schopni splnit svoje závazky se zpožděním,“ cituje z dopisu server.

Dluhopisová emise byla netransparentní

Říha se dopisem snaží investory uklidnit ničím nepodloženou informací, že firma vlastní ve Spojených arabských emirátech pozemek v hodnotě 230 milionů korun. Analytici oslovení redakcí Peníze.cz to ale celé vidí jinak. „Chápu, že je pro některé lepší říct, že za to může virus, než špatný management nebo chybný byznys model,“ uvedl například analytik společnosti Partners Martin Tománek.

DIC v minulosti vydala dluhopisy za více jak 100 milionů korun. Emisi ale experti hodnotí jako netransparentní. „Bohužel mi stačily asi dvě hodiny, které jsem věnoval rešerši veřejně dostupných informací – a obávám se, že investice do těchto dluhopisů byla velká chyba,“ uvedl advokát Jan Langmeier, který se na kauzy spojené s firemními dluhopisy zaměřuje.

Varovným signálem pro investory měla být mimo jiné minulost Luboše Říhy. „Z médií zjistíte, že v 90. letech začínal s multi-level marketingem, že mu v roce 2012 zloděj podivným způsobem ukradl diamanty za 200 milionů korun přímo na pobočce v Praze, což následně policie šetřila jako možný pojistný podvod, který se ale nikdy neprokázal,“ uvedl advokát.

„Dozvíte se také, že v roce 2015 oznámil megalomanský projekt apartmánového hotelu nedaleko Dubaje, kde měl za asi 200 milionů dolarů postavit luxusní rezidenci s 575 apartmány. Nikde už se ale nedozvíte, co se s tímto projektem stalo, jeho webové stránky nefungují,“ dodal.

Držitelům dluhopisů pak radí, aby nepřistupovali na žádné prodloužení a požadovali vyplacení vkladu tak, jak bylo dohodnuto a podepsáno. „A rychle se obrátili na advokáty se zkušenostmi z podobných dluhopisových průšvihů,“ uzavřel Langmeier.