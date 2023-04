David Ondráčka: Prodej Mafry bude reálně znamenat konec Andreje Babiše v politice

Sledovat vývoj jednání o možném prodeji mediálního domu Mafra je zajímavé byznysově, vlivově i politicky. Myslím, že pokud se Andrej Babiš rozhodne mediální dům prodat, bude to reálně znamenat jeho konec v politice. Nemusí to být okamžitě druhý den, ale bude platit – s médii přišel, s médii odejde.

To by byla i velká naděje a šance pro českou politiku a veřejnou debatu, že budeme třeba řešit i věcná témata a zásadní problémy této společnosti. Že už nebude stačit jen „hejt“ na oligarchu se střetem zájmů, ale budou se například nabízet řešení na složitá společenská dilemata. A to by pro hodně politiků byla těžká změna.

Samozřejmě Babiš může taky kdykoli otočit, jinak se vyspí, někdo mu něco řekne, rozmyslí si to a nic neprodá, a v politice stráví další roky.

Kdo koupí Mafru a proč

Zdá se, že jsou ve finále tři hlavní zájemci mezi bohatými českými finančníky - Daniel Křetínský, Pavel Tykač a Michal Strnad. Každý má své motivace, o kterých se ale moc neví. Kolem svého byznysu mají řadu úspěchů, ale i rizik, divokou historii a různé vazby. Stálo by za to silněji probírat jejich byznys, proč takovou akvizici vůbec zvažují, jaké sledují zájmy a co by to znamenalo na mediálním trhu.

Otázkou také zůstává, proč se média kupují dnes, v roce 2023. Zda má tento byznys synergii na další oblasti, zda je možné ho udržet ziskový nebo aspoň s tolerovatelnými ztrátami, a zda je to dnes ještě vlivový nástroj a statusová záležitost v salónech moci. V případě Mafry, po hodně destruktivním působení majitele Babiše, je tato otázka více než na místě. Opravdu stojí tento nákup za nemalou finanční investici?

Ještě k Babišovi

Zatím nemá smysl psát jeho politický nekrolog. Může taky v klidu měsíce čekat, jak se postupně Fialova vláda utopí v neřešených problémech, kde vysílání signálů už fakt nestačí. A nebo čekat, že se stane něco, co nikdo neumí odhadnout a pozmění to hřiště. V tom je politika tak komplexní, nevyzpytatelná, až iracionální disciplína. Vstupuje tam tolik faktorů, hráčů a náhod, že plánovat a přesněji odhadovat vývoj je jako věštění z koule. Ale pokud Babiš skončí, chtělo by to opravdu gruntovní analýzu příčin, proč takový člověk dominoval české politice poslední dekádu.